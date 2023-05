El Municipio continuará con la entrega de refuerzo alimentario

Hasta el miércoles 31 de mayo, de 8:00 a 12:30, en Santos Vega 435, la Municipalidad de Rafaela lleva a cabo la entrega de refuerzo alimentario, tomando como referencia la terminación del número de documento del titular del beneficio.

De esta manera, hoy deberán retirar la asistencia las personas con documentos terminados en 7; el martes 30 con DNI finalizado en 8; y por último, el miércoles 31, en 9.

Es importante remarcar que solo se les realizará la entrega a las personas titulares de la asistencia que se acerquen con el DNI y de forma personal, exceptuando a las personas mayores de edad por ser de riesgo, con discapacidad

Recordemos que para poder acceder a este beneficio los requisitos son: no ser beneficiario de la "Tarjeta Alimentar", no tener un empleo formal y no recibir las viandas que se retiran en el "Comedor San Agustín" (CIC, Barranquitas y 2 de Abril).