El León buscó siempre y tuvo premio

(Por Darío Gutiérrez).- Cuatro partidos sin derrotas, con dos triunfos y dos empates. 9 de Julio transita un momento de afianzamiento dentro del Federal A, luego de una primera rueda donde pagó indudablemente derecho de piso. Este domingo volvió a sumar de a tres en el Soltermam, con ese remate de Brian Peralta que rebotó en un defensor de San Martín de Formosa y le cambió la trayectoria al arquero Correa. Más allá de cómo se terminó dando, fue un triunfo merecido del León, que en el primer tiempo había hecho méritos sin tener el premio por su falta de eficacia, y que en el complemento lo estaba buscando más pese a sus carencias. Así, se ilusiona con terminar la fecha cerca del objetivo de salir del último puesto.

Por tercer partido consecutivo, Maximiliano Barbero puso en cancha el mismo once titular. Una señal de confianza que se va traduciendo en la obtención de puntos, de haber encontrado el equipo más allá que aún se siga esperando por los goles de los delanteros.

En este partido, nuevamente los puntos más altos dentro del andamiaje ofensivo estuvieron en las pinceladas de Wilson Ruiz Diaz moviéndose con libertad en zona de volantes, y en la explosión que le da Brian Peralta, jugando por derecha.

En la primera mitad el local tuvo varias ocasiones como para ponerse en ventaja. Luego de un desborde de Nuñez, el centro pasado le quedó a Peralta y Correa tuvo la primera de sus positivas intervenciones de la tarde. En la acción siguiente, el portero se lució otra vez ante un remate bajo con buena dirección de Ruiz Díaz, desde la media luna del área. Y la mejor jugada local tuvo el corolario de una pared entre Peralta y Nuñez con remate cruzado del delantero que se fue cerca de un palo.

En el medio, San Martín dispuso sus chances. Hubo un remate de Vega que Grinóvero sacó por encima del travesaño, y luego el arquero no pudo retener en un centro donde también cargó Bernal, y la pelota le quedó servida a Romero que elevó su remate cuando estaba solo.

En el segundo tiempo el partido tuvo menos ritmo y estuvo más controlado por parte de ambos. Barbero buscó cambiar el panorama con los cambios, y hubo un interesante ingreso de Burdese por Nuñez. El que llegó de Atlético Carcarañá obligó a dos buenas intervenciones de Correa, en un pasaje donde el equipo juliense intentaba inclinar la cancha.

Cuando quedaban menos de 10 minutos Peralta tuvo premio a su búsqueda y su remate se desvió en Serrano, el arquero tuvo que volver sobre sus pasos pero no llegó y la pelota ingresó contra el palo derecho. En un partido que pintaba para el que hace el gol gana, los tres puntos fueron del León, que resistió sin inconvenientes los embates sin ideas de su oponente en el tramo final.



9 DE JULIO 1 - SAN MARTIN 0

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Adrián Franklin. Asistentes: Mariano González y Fernando Ortiz. Cuarto árbitro: Fabián Cáceres.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonatán Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Agustin López (55 Alex Salcedo), Maximiliano Aguilar, Wilson Ruiz Díaz y Braian Peralta (85 Matías Loboa); Maximiliano Ibáñez (64 Román Bravo) y Fernando Núñez (55 Agustin Burdese) Sup: Manuel Testore, Thiago Peñalba, Leandro Monrroy, Diego Meza, Agustín Costamagna. DT: Maximiliano Barbero.

San Martín de Formosa: David Correa; Leandro Beterette, Rolando Serrano, Sebastián Garay y Pablo Cravero; Ariel Vega, Marcelo Bobadilla, Óscar Chiquichano (85 Gabriel Robledo) y Ramiro Alderete ( 75 Gabriel Mendez): Tomás Romero (61 Eloy Rodriguez) y Rodrigo Bernal (75 Guillermo Bassi) Sup: Matías Bravo, Lucas Bazán, Fabricio Farias, Gianfranco Alegre, Gonzalo Moreira. DT:Víctor Nazareno Godoy.

Segundo tiempo: a los 37 gol de Peralta (9).

Incidencia: a los 50 del ST exp. Bobadilla (SM). Amonestados: Centurión (9), Chiquichano, Rodriguez, Bassi, Serrano (SM).