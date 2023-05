Buen triunfo de Unión que sigue sumando

Con gol de Ciro Leinecker, al recoger el rebote de un penal que ejecutó y fue atajado por el arquero, a los 21 minutos del complemento, Unión de Sunchales se recuperó del traspié en Chivilcoy y logró tres puntos importantes con el triunfo 1 a 0 como local ante Gimnasia de Concepción del Uruguay. De esta manera, el equipo de Cristian Molins sigue luchando por meterse entre los cuatro mejores de la Zona 3. La victoria toma mayor dimensión porque el arquero Agustín Ruffineti -figura del encuentro- le contuvo un penal sobre la hora a García.



LOS DEMÁS RESULTADOS

Sp. Belgrano de San Francisco 2 (Gastón Monserrat y Tomás Rossi) - Independiente 0; DEPRO 1 (Robles) - El Linqueño 1 (Serrano) y Defensores 0 - Sp. Las Parejas 0.

Posiciones: Sp. Belgrano 22; Douglas Haig 21; Sp. Las Parejas e Independiente 20; Unión 17; El Linqueño 16; Defensores 10; Gimnasia y DEPRO 9.

Próxima fecha (14ª): Sportivo Las Parejas vs. DEPRO; Independiente de Chivilcoy vs. Defensores de Villa Ramallo; Gimnasia vs. Sp. Belgrano y Douglas Haig vs. Unión. Libre: El Linqueño.