Le descontó a Crucero del Norte

Boca Unidos de Corrientes se impuso por 1 a 0 como local a Crucero del Norte, otro rival comprometido en la parte baja de la Zona 4. El único gol fue de Federico Pérez a los 44' del segundo tiempo, con lo que 9 de Julio ahora quedó a un solo punto de los misioneros.

Además, Sol de América y Gimnasia y Tiro de Salta igualaron 0 a 0. Este lunes a las 21.30, Central Norte de Salta recibirá a Sarmiento de Resistencia con arbitraje de Fabricio Llobet. Si el elenco salteño pierde, quedaría junto al "9" en el último puesto.

Posiciones: Gimnasia y Tiro 22; Sol de América 19; Boca Unidos 18; Sarmiento 17; San Martín 16; Juventud Antoniana 15; Crucero 12; Central Norte y 9 de Julio 11.

Próxima fecha (14ª): San Martín vs. Central Norte; Gimnasia y Tiro vs. 9 de Julio; Crucero del Norte vs. Sol de América y Juventud Antoniana vs. Boca Unidos. Libre: Sarmiento.