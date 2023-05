Rafaela se consolida como ciudad turística de eventos

El calendario indica que el fin de semana del 10 y 11 de junio, en el Autódromo Ciudad de Rafaela, el Turismo Carretera disputará la 6ª edición de la “Carrera de los Millones”. La expectativa por la categoría más popular del automovilismo nacional ya se vive en la hotelería, que tiene un 90 por ciento de ocupación, en la gastronomía y en otros rubros de la economía local.

En tanto, en julio, la ciudad se viste de gala para la 18ª edición del Festival de Teatro, que reúne a miles de personas para disfrutar de espectáculos de primer nivel en las principales salas de la ciudad y también en espacios públicos.

En agosto, “Sueño Celeste”, el torneo de fútbol infantil de Atlético de Rafaela reunirá a miles de niños, niñas y familias para presenciar uno de los encuentros amateurs más importantes de la provincia y el país.

Además, se confirmó que entre el jueves 21 y el domingo 24 de septiembre se llevará a cabo la ExpoRural en el predio de avenida Brasil. Allí se desarrollará la 116ª Exposición Nacional, 51ª Exposición Internacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio, 102º Concurso de Vacas Lecheras, 65º Concurso de Dibujo y Pintura, 32º Remate de Genética de Jerarquía, entre otros.

En octubre, con el mes de Rafaela, la Fiesta de las Colectividades volverá a brillar en bulevar Santa Fe y la Plaza 25 de Mayo con sus tradicionales puestos gastronómicos a la vez que habrá espectáculos de primer nivel de música y baile para toda la familia. Cada edición de esta propuesta en la que trabajan en forma conjunta el Municipio y las instituciones convoca a multitudes que no solamente provienen de la ciudad sino también de localidades de la región.

En el mismo mes, el 8 de octubre, la Media Maratón “Ciudad de Rafaela”, en homenaje al profesor “Tecla” Farías, volverá a llenar las calles con los participantes de los 21, 10 y 5 kilómetros y la maratón kids. Y la oferta deportiva se complementa con las presentaciones tanto de Atlético como de 9 de Julio en torneos de fútbol de carácter nacional.



TRABAJO EN CONJUNTO

Sin lugar a dudas, en el marco de estos eventos multitudinarios, hay otros de menor convocatoria pero no menos importantes. Entre ellos se destacan las jornadas de ingeniería civil e industrial que organiza la UTN el próximo jueves y viernes, la Expo Carreras que se realiza en el Complejo Viejo Mercado por medio del Consejo Universitario de Rafaela (será el jueves 8 de junio).

También se pueden nombrar “Plaza Feria” y su presencia mensual; al igual que “Desde el origen” y su variedad de frutas y verduras orgánicas; los festejos barriales de cada domingo y los shows de todos los fines de semana en “La Estación”.

Paseo Yrigoyen, Comercial Oeste, Punto Sacripanti, Mosconi Soho, y Mercado de Pulgas en barrio Sarmiento, por solo nombrar algunos, son alternativas para las familias de nuestra ciudad y la región.



MOTORIZA LA ECONOMÍA

Todos estos eventos permiten una gran cantidad de plazas ocupadas en hotelería en nuestra ciudad, y también en la región como ocurrió en 2022, mejora en las reservas de restaurantes y mayor movimiento en almacenes y supermercados.

Además, en “Plaza feria”, “Desde el origen” y en cada festejo barrial, la presencia de emprendedores y emprendedoras es constante. Lo mismo sucede con servicios de comidas rápidas que se encuentran en los recitales.

En definitiva, Rafaela se consolida como una ciudad turística de eventos que se posiciona regional y provincialmente, más allá de no tener atractivos como río o montaña. A la vez que permite generar mayor movimiento comercial en distintos rubros y es centro de miradas para otros emprendimientos.



MÁS ESPECTÁCULOS

Durante estos meses de 2023, llegaron a nuestra ciudad espectáculos de primerísimo nivel como el recital de Raúl “Negro” Lavie, el “Flaco” Pailos, Cecilia C y el recital de Malón en instalaciones del club 9 de Julio. Estos son sólo algunos de los tantos que recorrieron distintos escenarios en nuestra ciudad.

En lo que refiere a música, “Los Tipitos” y “Guasones” colmaron las instalaciones de “La Estación”, lo mismo que “Suena Complejo”, los encuentros de Stand Up o los recitales de tango, cumbia o folclore.

Rafaela presenta un abanico de oportunidades para la ciudadanía local y de la región, pero trasciende las fronteras con eventos que traen visitantes de distintos puntos de la provincia y del país.