Misión técnica de la Provincia en España para desarrollar paseos comerciales a cielo abierto

En la última semana de mayo, el gobierno de Omar Perotti coordinó junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) una misión técnica a España que le permitió a los intendentes y presidentes comunales de Casilda, Arroyo Seco, Pérez y Santa Rosa de Calchines visitar experiencias comerciales y turísticas en seis ciudades.

La recorrida comenzó por la ciudad de Valencia, donde la delegación tuvo oportunidad de visitar el Centro Comercial Abierto Casco Histórico y celebrar reuniones técnicas en el Centro de Artesanías de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio. Luego se realizaron visitas a las localidades de Ontinyent y Villena, donde se exploraron modelos de explotación turística en ciudades de entre 30 y 40 mil habitantes. Posteriormente, la delegación se trasladó a la comunidad de Andalucía, donde mantuvo intercambios en la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Málaga y en la Cámara de Comercio de dicha localidad.

Además, se conocieron los corredores comerciales y turísticos de Ronda y Marbella. En cada cita, los integrantes de la misión se contactaron con representantes sectoriales del comercio y el turismo de cada localidad y con autoridades gubernamentales abocadas al desarrollo de estas actividades.



EXPERIENCIAS ESPAÑOLAS

PARA REPLICAR EN SANTA FE

El secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, quien encabezó la delegación, sostuvo que “visitamos localidades de entre 40 mil y 700 mil habitantes. Conocimos experiencias de gestión y de trabajo público-privado de más de 40 centros comerciales que van a servir para ahondar políticas públicas para el desarrollo comercial en nuestra provincia, con la idea clara de fomentar desde lo urbanístico las propuestas comerciales, el trabajo con el consumidor y la articulación con los gobiernos locales”.

“Esta misión es una parte de la política integral que ejecuta el gobierno de Santa Fe para el desarrollo de centros comerciales a cielo abierto. Invitamos a participar a intendentes y jefes comunales que tienen en sus localidades proyectos comerciales en ejecución. Esto lo vamos a replicar y comunicar a cada uno de los municipios y comunas que firmaron convenios con la provincia”, agregó.

En tanto, Ricardo Diab, secretario General de la Came, expresó que "visitamos ciudades especialistas en centros comerciales a cielo abierto, entendiendo que es muy necesario conocer in situ cómo se desarrolla esta actividad y ver la manera en que el Estado se relaciona con las empresas".



UN SECTOR COMERCIAL

CON ALTO DINAMISMO

La provincia de Santa Fe expone un sector comercial que imprime un alto dinamismo en su economía. Esta actividad nuclea a 13 mil empresas que generan 93 mil puestos de trabajo, a los que se suman otros 240 mil empleos en pequeños comercios de no más de 5 puestos laborales, aportados principalmente por empresas proveedoras de servicios. Con el objetivo de potenciar a este sector, Santa Fe lleva adelante un programa estratégico que tiene la tarea de generar inversión y desarrollo en los centros comerciales a cielo abierto de todo el territorio.

En ese marco, la provincia lleva firmados 60 convenios para diseñar y acompañar financieramente obras de infraestructura comercial en todo su territorio. Son 43 las localidades que ya cuentan con su imagen y marca para potenciar su paseo comercial a cielo abierto. Santa Fe realiza también un censo provincial de centros comerciales a cielo abierto que está permitiendo caracterizarlos y obtener datos significativos para profundizar las acciones del plan estratégico.

Uno de los aspectos fundamentales de la estrategia de desarrollo comercial que lleva adelante la provincia consiste en la defensa de los derechos de consumidores vista desde la prevención y promoción de derechos.

La directora Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, participó de la misión a España y mantuvo encuentros bilaterales con los ayuntamientos de Valencia y Málaga para intercambiar experiencias y seguir desarrollando la materia en Santa Fe. La funcionaria señaló que “España es un país en el cual esta temática se trabaja muy fuertemente desde el ámbito administrativo y judicial, con normativas muy avanzadas. En Santa Fe estamos innovando con una mirada preventiva, que pretende articular los derechos de consumidores y la promoción de las actividades comerciales, de manera de generar condiciones de consumo qué eviten la sucesión de conflictos. Nos llevamos ideas y herramientas administrativas que nos ayudarán a potenciar aún más esta línea de trabajo".



EXPERIENCIAS PARA POTENCIAR EL

DESARROLLO Y GENERAR EMPLEO

El intendente de Arroyo Seco, Nizar Esper, destacó la posibilidad de conocer experiencias que fomenten el compre local y señaló que “el sector comercial es la columna vertebral de nuestra economía. Arroyo Seco cuenta con casi 500 comercios con un alto impacto en la generación de empleos formales. Por eso trabajamos en espacios como el Paseo Pedro Espina que recuperamos para nuestros ciudadanos. En esta misión pudimos intercambiar experiencias comerciales en ciudades que tienen una cantidad de habitantes similar a la nuestra”.

Por su parte, la presidenta comunal de Santa Rosa de Calchines, Natalia Galeano, dijo que “nuestra localidad cuenta con un sector comercial que tracciona y dinamiza la economía. Es sumamente importante replicar experiencias relacionadas a este sector. En Santa Rosa de Calchines se viene desarrollando desde hace más de cuatro décadas la actividad turística en el corredor de la costa. Nos llevamos las iniciativas para poder fortalecer estas cadenas de valor”.

Mientras tanto, Andrés Golosetti, intendente de Casilda, destacó el nivel de infraestructura comercial y el favorecimiento a la movilidad sustentable. Casilda se encuentra ejecutando un proyecto de desarrollo del comercio que involucra a 25 manzanas de su zona céntrica y que incluye el trabajo en un segundo centro comercial. “La misión tiene una particular importancia para los casildenses, teniendo en cuenta el potencial que tiene nuestro sector comercial. Recorrimos ciudades con una vasta experiencia en la articulación público-privada que hacen de ese trabajo conjunto un motor de proyectos exitosos en materia de centros comerciales a cielo abierto”, valoró.

Finalmente, el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, puso de relieve el fortalecimiento de la microeconomía local. Con financiamiento provincial, Pérez desarrolló 5 grandes áreas comerciales mediante inversiones en infraestructura, que mejoraron la experiencia de compra en esos paseos. “El comercio genera en Pérez más de 1.300 puestos de trabajo. Las experiencias que conocimos, fundamentalmente respecto a la interacción público-privada, nos van a ayudar a seguir profundizando el desarrollo de nuestros centros comerciales a cielo abierto”, explicó.