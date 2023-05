Massa buscará en China mayor respaldo para las golpeadas divisas de la Argentina

El ministro de Economía, Sergio Massa, partirá este domingo a China junto con una delegación de funcionarios y legisladores, entre ellos el diputado y titular del PJ bonaerense Máximo Kirchner, para participar de una reunión del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), la entidad financiera de los BRICS, y consolidar acuerdos que amplíen el uso de los yuanes provistos por el swap para el intercambio comercial con el gigante asiático y con Brasil.

Massa participará entre el 30 y el 31 de mayo próximos de la reunión anual convocada en China por el banco de los BRICS, con el objetivo de obtener respaldos para fortalecer las golpeadas divisas de la Argentina. En su visita a Shangai, el funcionario nacional también espera obtener una señal del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS para garantizar las importaciones que la Argentina realiza desde Brasil, con el fin de que las reservas del Banco Central no se vean afectadas.

En el marco de esa cumbre, otra de las metas es lograr una mayor disponibilidad de yuanes para el pago de importaciones mediante el swap con el país asiático. El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, se bajó a último momento del viaje a China, pero participaría en forma virtual.

El tigrense fue invitado a la reunión anual convocada por el banco de los BRICS para discutir la modificación del estatuto de la institución financiera que permita respaldar el financiamiento a las exportaciones de Brasil a Argentina. El presidente Lula Da Silva inició esas gestiones en abril tras la visita de Alberto Fernández al país vecino.

La agenda de Massa incluye una escala en Beijing y la negociación de un incremento del uso de yuanes habilitados en el comercio bilateral. El swap con China es de US$ 18.000 millones, y la ampliación fue de US$ 1.000 a 5.000 millones que se están utilizando. Massa buscará ampliar la capacidad de uso, no el swap, precisaron desde el Ministerio de Economía.

Según datos oficiales, el Gobierno autorizó importaciones en yuanes al país asiático por US$ 1.700 millones en el año, casi un tercio de los US$ 5.000 millones autorizados por China. La idea ahora es elevar el monto a US$ 9.000 millones.

China alienta los swaps con su moneda para que el yuan se convierta en una divisa internacional, incluso dentro del FMI, en su permanente disputa con Estados Unidos por el comercio global.

En tanto, las empresas argentinas buscan adelantar importaciones ante la expectativa de una devaluación y una brecha cambiaria superior al 110%. Para el Gobierno es clave achicar el uso de dólares en el comercio internacional. El viaje tendrá lugar en medio de la falta de señales del Fondo para liberar el desembolso previsto en junio de US$ 4.000 millones y un adelanto de otros US$ 6.000 millones correspondientes al 2023.

Durante el trimestre junio-agosto se deberán afrontar pagos netos por unos US$ 2.000 millones con el organismo y, además, unos US$ 1.000 millones adicionales con bonistas privados. En los últimos días, el Gobierno dispuso nuevas trabas para la compra de activos con dólar MEP y ajustó el cepo a las importaciones con restricciones al pago de fletes al exterior. También notificó a los importadores de combustibles que habrá demoras en el acceso a dólares. ​

En el equipo argentino hay optimismo sobre los resultados que se puedan obtener en China. Incluso, destacan que en la segunda etapa del viaje, en Beijing, se abordará el plan de acción de la ruta de la seda que implica inversiones, algunas en trenes y la extensión del parque solar Cauchari en Jujuy. También se incluiría el gasoducto que lleve al sur de Brasil el gas de Vaca Muerta.

En los últimos años hubo un incremento de la presencia china en Argentina. Participa en Noble-Nidera en el comercio y crushing de granos; en la minería donde Shandong Gold es socia de Barrick en el proyecto Veladero de San Juan, en las represas que construyen en el sur y hasta en el polémico observatorio del espacio lejano en Neuquén, que fue clave cuando China visitó el lado oscuro de la luna.

Hay unos 16 proyectos chinos en carpeta tras la firma por parte de Alberto Fernández en febrero de 2022 de ser parte de la ruta de la seda. El viaje de Massa serviría también para fortalecer esas iniciativas.



AMPLIA AGENDA

La agenda arrancará con un encuentro con autoridades de la empresa China Gezhouba Group Corporation (CGGC), reunión que tendrá como eje el proyecto en ejecución de las represas del Río Santa Cruz. La jornada continuará con una reunión de trabajo junto a los representantes de la Empresa Power China, que tendrá como hilo conductor una batería de proyectos referidos al desarrollo energético del país.

Además, el ministro mantendrá un encuentro con las autoridades de la Empresa CET-State Grid, en la que se abordará el objetivo de ampliar el sistema de transporte de energía eléctrica. El miércoles, Massa, continuará la agenda con una reunión de trabajo con autoridades de la empresa Tibet Summit Resources.

Sobre la mesa, se desplegarán diversas iniciativas tendientes a fomentar la inversión en materia de desarrollo minero y extracción de litio. Mas tarde, el ministro desarrollará su jornada con una nutrida agenda de reuniones: se verá con autoridades de las empresas Ganfeng Lithium y Tsingshan Holding Group. En ambos encuentros se abordarán temas vinculados a la promoción de inversiones en distintas provincias vinculadas al desarrollo de la minería.

El jueves, Massa, se reunirá con la presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo, Dilma Rousseff, encuentro que será clave para avanzar con el acuerdo entre la Argentina y Brasil para respaldar exportaciones argentinas para que no se necesiten pagar en dólares.

Asimismo, el ministro mantendrá encuentros bilaterales de trabajo con el ministro de Comercio, Wang Wentao, así como con representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de China.



EN BEIJING

El viernes, ya en la ciudad de Beijing, Massa será recibido por el viceministro de la Aduana china (GACC), Wang Lingjun, con quien se abordará la incorporación de nuevos productos al mercado chino. Luego se procederá a la firma del Plan de Cooperación de la Franja y la Ruta con el presidente de la comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Zheng Shanjie.

A continuación, Massa, mantendrá una reunión de trabajo con el Gobernador del Banco Popular de China (PBoC), Yi Gang, con quien se abordará la renovación y ampliación del SWAP de monedas con China. En el último tramo de su agenda, el sábado, Massa, mantendrá una reunión Bilateral con el ministro de Finanzas de China, Liu Kun, sobre el financiamiento bilateral para obras de infraestructura en la Argentina.

La comitiva que acompañará a Massa y Kirchner, incluirá a Diego Giuliano, ministro de Transporte; Juan Manuel Olmos, vicejefe de gabinete de la Nación; Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara de Diputados; Flavia Royon, secretaria de Energía; Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca; Marco Lavagna, secretario de Asuntos Económicos y Financieros; Miguel Pesce, presidente del Banco Central; Agustín Gerez, presidente de ENARSA; Leandro Gorgal, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo; Sabino Vaca Narvaja, embajador argentino en China; y los diputados nacionales Paula Penacca y Diego Sartori. (NA)