Massa y Wado De Pedro se mostraron en modo electoral

Los ministros de Economía, Sergio Massa, y del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, compartieron ayer un acto en el que habilitaron el tren turístico que une las ciudades bonaerenses de Mercedes y Tomás Jofré y desde donde enviaron una nueva señal en clave electoral, tanto al interior del Frente de Todos como a la oposición. El líder del Frente Renovador y el referente de La Cámpora estuvieron juntos en la puesta en marcha del tren turístico Mercedes-Tomás Jofré.

La actividad formaba parte de la gestión del ministro de Transporte, Diego Giuliano, un hombre cercano al tigrense, y se realizó en Mercedes, distrito natal de Wado De Pedro: también estuvo presente el intendente del partido bonaerense, Juan Ustarroz, primo del camporista.

La foto de los dos funcionarios nacionales juntos no es casual y es la segunda en apenas tres días: el primer guiño había sido el pasado jueves en la Plaza de Mayo, cuando la ex mandataria los ubicó uno al lado del otro en primera fila y detrás suyo.

Este sábado, además de una nueva imagen con fuerte carga política, ambos se mostraron cómplices en las bromas y coincidentes en el discurso. "Gracias, Sergio, compañero", comenzó su discurso el camporista, quien remarcó que "cuando hay voluntad, cuando hay decisión, las cosas se pueden hacer". Y agregó: "Nuestra generación, con Sergio, con Axel, con todos los compañeros vamos a repensar la Argentina, una Argentina nueva, ideas nuevas para un mundo nuevo. Hay que rediseñar el sistema de ferrocarriles para un modelo productivo y para un mundo nuevo. Vamos a seguir trabajando en esta Argentina federal, productiva".

Al referirse a la figura del líder del Frente Renovador, Wado De Pedro afirmó que "va a seguir poniendo el cuerpo". "Apóyennos, necesitamos de la fuerza, el acompañamiento para poder seguir soñando con una Argentina federal, con trabajo, salud, educación. Vamos a seguir construyendo este modelo productivo con inclusión y vamos a seguir poniendo lo mejor que tenemos nosotros, que es el corazón, la voluntad y la militancia para construir una Argentina justa, libre, soberana, independiente y para todos y todas", concluyó el camporista.

Por su parte, Massa expresó: "Con Wado compartimos muchas horas, muchos días, muchos mates. También nos peleamos en algún momento, pero nos juntamos cuando vimos a la Argentina en peligro y empezamos a reconstruir la idea de esa gran familia que hoy representa el Frente de Todos, con sus diferencias, divergencias, competencias, pero sobre todo con un sueño de un país federal y no concentrado en la Ciudad de Buenos".

Al hablar sobre los ajustes que debió realizar para afrontar las consecuencias de la sequía, el tigrense advirtió que ahí "siempre aparecen los que lo primero que quieren cortar es la inversión del Estado". "Gobernamos con el corazón en la mano y pensamos la Argentina con convicción y con sueños de futuro. Eso no va a cambiar. Podemos tener un lugar o el otro: no tenemos preocupación por cuál es el lugar que nos toca, sino por cuál es la Argentina que construimos", subrayó.

El tren turístico que une las ciudades bonaerenses de Mercedes y Tomás Jofré fue puesto en marcha ayer por los ministros Massa y De Pedro. Luego de la recorrida en ese tren de la línea Belgrano Sur, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, dijo que se llevan recuperados "17 ramales de pasajeros en todo el país y 3 mil kilómetros de vías".

"El tren es presente y futuro en nuestro país, en la medida que tengamos un proyecto nacional y productivo que vaya adelante. Hay que estar alertas para que estos procesos continúen y se siga invirtiendo en conectar al país", señaló el santafesino. (NA)