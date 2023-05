Gigante de internet no aceptará pesos argentinos

GoDaddy, el más popular servicio de registro de dominios de internet y alojamiento web, anunció que a partir del 2 de junio no aceptará más transacciones en pesos argentinos. La compañía estadounidense, una de las más grandes del mundo en su rubro, envió un comunicado a todos sus clientes informando que esas transacciones ahora serán en dólares.En el mail enviado a quienes utilizan el servicio, GoDaddy explicó que "dejará de admitir transacciones en pesos argentinos (ARS) después del 6/2/2023".Indicó que pasada esa fecha, los clientes "no podrán renovar sus productos activos de forma manual o automática ni comprar productos nuevos en pesos argentinos". "Para que tus productos no se cancelen de forma accidental, cambiaremos automáticamente tu moneda de preferencia de peso argentino a dólar estadounidense (USD)", indicó la plataforma.Detalló que GoDaddy "realizará intentos de facturación en dólares para las renovaciones automáticas próximas y para todas las transacciones futuras, a menos que se seleccione otra moneda antes de que se realice la transacción"."Todas las transacciones en dólares se procesarán en Estados Unidos", por lo que el acuerdo de facturación de los clientes se actualizará de pesos argentinos a dólares estadounidenses. (NA)