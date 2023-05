Dictaron dos nuevos cursos de RCP y primeros auxilios

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Subsecretaría de Salud y de la Secretaría de Desarrollo Humano, llevó adelante dos nuevos cursos de Reanimación Cardio Pulmonar y Primeros auxilios, en esta ocasión en las instalaciones del Centro de Día Oeste y en la Escuela Nacional.

Desde el Municipio se trata de llegar a la mayor cantidad de vecinos y vecinas con esta importante capacitación, que además de ser obligatoria por ordenanza municipal y por ley nacional, está apoyada en la premisa que la muerte súbita y los accidentes están dentro de las principales causas de mortalidad en la sociedad.

Diego Lanzotti, subsecretario de Salud del Municipio, se refirió a la importancia de estos cursos de la siguiente manera: “Este curso es muy importante porque se producen 40.000 muertes súbitas en el país por año. Está estudiado que todos alguna vez vamos a asistir a algún evento de este tipo, y por eso corresponde, como ciudadanos responsables, estar preparados”.

“Lo que vemos y ponderamos en la ciudadanía rafaelina todos los días, es la gran adhesión. Nosotros pusimos un botón en la página web de la Municipalidad y nos encontramos permanentemente con nuevos inscriptos. O sea que la gente tiene esa inquietud, tiene solidaridad que se trasluce en esta actitud participativa en este tipo de capacitaciones”.

Lanzotti destacó además la importancia particular por el enfoque y por el público objetivo al que estuvo dirigida: “En el caso de la capacitación en el Centro de Día Oeste es especial porque está dirigida a padres y futuros padres. Es una capacitación para RCP en infantes y bebés. O sea, vamos a orientar esta capacitación a este grupo; un grupo que nos demanda una actitud de cuidado permanente”.

Liliana Biancucci fue una de las madres que asistió a la capacitación: “Me enteré porque sigo todos los cursos que dicta la Municipalidad, y este me interesa principalmente porque tengo un bebé de seis meses, y en caso de alguna emergencia, creo que está bueno estar preparado. RCP para adultos sé hacer, pero para niños no. Así que me parece una buena oportunidad para todas las mamás, para toda la gente en realidad”.

La idea que lleva adelante el Municipio es que todos los mayores de 16 años estén capacitados en maniobras de reanimación. “Creemos que es fundamental porque ya es un momento de la vida donde pueden tomar esa capacidad, donde pueden adquirir esa responsabilidad y donde pueden interpretar los contenidos, como maniobras de reanimación y el uso de los desfibriladores automáticos que vemos que, poco a poco, se van incorporando a nuestra sociedad”, expresó el subsecretario de Salud.

“Es por eso que ofrecemos este curso a los últimos años de las escuelas de Rafaela. En la mañana del día miércoles estuvimos capacitando a un curso de quinto año de la escuela Nacional donde fue muy bien tomado, con mucha participación de las y los alumnos. La verdad es que nos alegra que ese grupo etario también esté predispuesto a esta iniciativa”.

La RCP es una técnica de emergencia que consiste en aplicar presión rítmica sobre el pecho de una persona que sufrió un paro cardiorrespiratorio, para que el oxígeno pueda seguir llegando a sus órganos vitales. Realizar este procedimiento puede aumentar en un 40% las posibilidades de supervivencia de la persona afectada, mientras llega la ayuda médica.