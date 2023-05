Boca recibe a Tigre

Boca Juniors, que hilvanó dos victorias seguidas en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y viene de sufrir un traspié en la Copa Libertadores, recibirá hoy al irregular Tigre, que alterna buenas actuaciones con otras decepcionantes, en uno de los cinco partidos que le darán continuidad a la fecha 18.

El encuentro se jugará este domingo a partir de las 19 en La Bombonera, será arbitrado por Nicolás Ramírez y televisado por TNT Sports.

El equipo "Xeneize" tiene 24 puntos en el torneo doméstico, está lejos del líder River Plate (40), y mejoró su imagen con dos triunfos en serie, sobre Belgrano de Córdoba (2-0) en La Boca y ante Argentinos Juniors (1-0) en La Paternal.



LA FECHA. Ayer: Gimnasia 0 - Sarmiento 0, Platense 1 - Belgrano 0, Independiente 1- Lanús 1. Hoy: 14hs Barracas vs San Lorenzo, 16.30 Defensa vs Racing, Talleres vs Argentinos, 19hs Boca vs Tigre, 21.30hs Newell's vs Godoy Cruz.