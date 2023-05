Atlético de Rafaela quiere volver a sonreír ante su gente cuando reciba hoy a Mitre

La Crema no tendría variantes en el 11 inicial respecto al equipo que viene de ganarle a Chaco For Ever. La visita llega en puestos de reducido. El partido comenzará a las 19.30hs.

Después de ganarle a Chaco For Ever 1 a 0 en la fecha pasada, Atlético de Rafaela se prepara para disputar el encuentro de este domingo a las 19.30hs ante Mitre de Santiago del Estero por la fecha 16 de la zona B de la Primera Nacional, partido que será controlado por Nelson Sosa.



La ‘Crema’ buscará una nueva alegría y volver a la victoria en el Monumental, luego de la caída sufrida en su última presentación en casa ante Independiente Rivadavia de Mendoza; resultado que terminó con la mejor racha de Medrán al mando del elenco albiceleste: 7 sin caídas con 3 ganados y 4 empates.



En principios, Atlético presentaría el mismo 11 que alineó de movida ante los chaqueños. Las lluvias de la semana complicaron los trabajos y Ezequiel Medrán no pudo desarrollar trabajos de ‘campo’, sólo ayer, ya que tuvo que hacerlo siempre bajo techo y en espacios reducidos. La duda se plantearía por el retorno o no de Claudio Bieler. El ‘Taca’ fue por primera vez en la temporada al banco, ingresó y marcó el gol de la victoria en Chaco. En su lugar comenzó Gino Albertengo.



El de hoy será el último encuentro como local de la primera rueda para luego afrontar dos salidas: Chacarita, en el último juego de la primera fase, y comenzar las revanchas visitando a Tristán Suárez.



Con 26 puntos, la Crema está satisfecha con la campaña que viene cumpliendo en el torneo, pero sabe que el rival de este domingo es uno directo en la pugna por los puestos de ‘privilegio’ de la zona B.



El rival. Mitre de Santiago del Estero llega a Rafaela tras golear 3-0 a Estudiantes de Buenos Aires, triunfo que le permitió alcanzar los 20 puntos de la tabla (los mismos que Ferro) y meterse en puestos de reducido. Los dirigidos por Alfredo Grelak acumulan 5 triunfos, 5 empates y 5 derrotas.

De visitante apenas pudo ganar un solo encuentro en la temporada (ante Atlanta, 1-0, en la fecha 8) y luego igualó 4 y perdió los otros 3.



LA FECHA. ZONA A: Ayer: Güemes 1- San Telmo 1, Alte.Brown 1- San Martín (T) 0, Dep. Morón - Temperley. Hoy:15.30 Flandria - Def. Unidos, 16.00 Patronato - Almagro, 16.30 Alvarado - Brown (PM),

ZONA B: Ayer: Dálmine 0- Ind. Rivadavia 3, Dep. Madryn 1- For Ever 0, Quilmes - Atlanta. Hoy: 12.00 Brown (A) - Tristán Suárez, 15.30 Dep. Maipú - Aldosivi, 17.00 Gimnasia (J) - Racing (Cba), 17.05 Estudiantes BA - Chacarita.



PRINCIPALES POSICIONES ZONA B: Ind. Rivadavia 31, puntos; Dep. Maipú 30; Chacarita 29; Atlético de Rafaela 26; Quilmes 24; Gimnasia J 22; Dep. Madryn 21; Ferro 20; Mitre 20.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Gabriel Risso Patrón; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa y Nicolás Delgadillo; Alex Luna; Ignacio Lago y Gino Albertengo. Suplentes: Nahuel Pezzini, Gastón Tellechea, Matías Olguín, Federico Torres, Matías Fissore, Cristian Llama, Matías Valdivia, Gonzalo Ríos, Claudio Bieler. DT: Ezequiel Medrán.



MITRE DE SANTIAGO DEL ESTERO: Kevin Larrea; Rodrigo Tapia, Gonzalo Soto, Matías Almirón y Marcos Sánchez; Brian Mieres, Juan Alesandroni y Germán Díaz; Santiago Rosales, David Romero Neyra y Daniel González. Suplentes: Joaquín Ledesma, Facundo Melillan, Cristian Díaz, Matías Ferrari, Gabriel Ramírez, Franco Bustamante, Germán Mayenfisch, Nicolás Heiz, Francisco Galván. DT: Alfredo Grelak.



Estadio: Monumental de barrio Alberdi.

Árbitro: Nelson Sosa.

Asistentes: Pascual Fernández y Martín Saccone.

Cuarto árbitro: José Díaz

Hora: 19.30

TV: TyC Sports Play.

Radios: Colón FM 91.3 / CNN Rafaela FM 92.1 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 - FM 96.5