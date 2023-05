Con Messi, Garnacho y ausencias de peso, Sacaloni presentó la lista

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer la lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para los próximos amistosos internacionales que jugará la Selección argentina en la fecha FIFA de junio, contra Australia e Indonesia, y la misma tendrá varias sorpresas para gira por Asia.

Alejandro Garnacho, quien se perdió la chance de debutar por lesionarse previo a los amistosos en los que se celebró la conquista del Mundial de Qatar 2022, y que tampoco fue cedido por Manchester United para disputar la Copa del Mundo Sub 20 que se desarrolla en la Argentina, aparece como una de las novedades de la nómina, que tiene al astro Lionel Messi a la cabeza.

Además, se metieron en la convocatoria el arquero Walter Benítez, del PSV de Países Bajos, y los defensores Leonardo Balerdi, del Olympique de Marsella, y Facundo Medina, del Lens.

Además, Giovanni Simeone, campeón de la Serie A con el Napoli, vuelve a estar en la nómina.

Por otra parte, la lista de Scaloni para la gira por Asia tiene algunas bajas importantes en relación al plantel que conquistó el Mundial: no está Franco Armani, tampoco Lisandro Martínez -algo que ya se sabía- por lesión y tampoco aparece Lautaro Martínez, que hará un tratamiento especial para recuperarse de su tobillo.

En tanto, el Alejandro "Papu" Gómez sigue afuera, tras no haber estado tampoco en la primera convocatoria para celebrar el título mundialista.

La "Scaloneta" se enfrentará primero con Australia -rival que eliminó en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022- el 15 de junio en Beijing, China. Luego, los campeones del mundo se medirán con Indonesia, el 19 de junio y en Yacarta.

Estos dos amistosos serán los últimos de la Selección Argentina antes del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al próximo Mundial. El certamen clasificatorio iniciará en septiembre: la Albiceleste recibirá a Ecuador y luego se medirá con Bolivia en La Paz.



Los siguientes son los 27 convocados para los amistosos FIFA:

-Arqueros: Emiliano Martínez, Walter Benítez, Gerónimo Rulli.

-Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Leonardo Balerdi y Facundo Medina.

-Mediocampistas: Enzo Fernández, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Giovani Lo Celso y Lucas Ocampos.

-Delanteros: Lionel Messi, Ángel Di María, Julián Álvarez, Nicolás González, Alejandro Garnacho y Giovanni Simeone.