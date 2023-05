Ben Hur y Libertad juegan la final del Apertura de Primera A liguista

El torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol conocerá a su campeón en la tarde de hoy. A las 11 hs. se medirán en la final Ben Hur y Libertad de Sunchales.

El encuentro se disputará en el estadio Agustín Giuliani, cancha de Argentino Quilmes, y tendrá el arbitraje principal de Darío Suárez, quien tendrá como asistentes a A. Trucco y P. Bonamino.

La BH, que viene de ganar todo en el ámbito local en la temporada 2022, se quedó con la zona B y buscará un nuevo título local; mientras que Libertad se quedó con la zona A, tras un cierre con suspenso al estar Sportivo Norte peleándole hasta la última fecha el primer lugar.

La parcialidad de Ben Hur ocupará el sector local de la cancha del Cervecero mientras que los de Sunchales ingresarán por calle Bollinger y ocuparán el sector visitante.

Si al término del tiempo reglamentario persiste la igualdad la definición irá a los penales.



PRIMERA B



La acción que tendrá la Primera B en la jornada de hoy será con los siguientes compromisos: 14.30hs Sp. Aureliense vs Moreno, San Isidro vs Dep. Susana (en cancha de Moreno de Lehmann), Belgrano de San Antonio vs Tiro Federal de Moisés Ville; 15.30hs Sp. Santa Clara vs La Trucha, San Martín vs Zenón Pereyra, Atl. Esmeralda vs Bochazo.