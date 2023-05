9 de Julio, por una nueva alegría

9 de Julio viene de igualar con Sarmiento de Resistencia, acumula tres juegos sin caídas, y es su mejor momento en la temporada 2023 del torneo Federal A, racha que querrá mantener y estirar en la tarde de hoy.

El “León” recibirá este domingo a San Martín de Formosa por la fecha 13 de la zona D. El encuentro que se disputará en el estadio Germán Soltermam comenzará a las 15.30hs y tendrá el arbitraje principal del santafesino Adrián Franklin.

Las lluvias de la semana trajeron complicaciones para poder desarrollar con normalidad los entrenamientos. En relación al once titular, el DT Maximiliano Barbero, tendría en mente repetir la formación que viene de igualar en Chaco.

De ser así, el León formaría con: Grinovero; Bogado, Centurión, Vera y Acuña; López, Aguilar, Ruiz Díaz y Peralta; Núñez y Ibáñez. A estos, se suman en la convocatoria: Manuel Testore, Thiago Peñalba, Matías Loboa, Franco Baudracco, Diego Meza, Agustín Costamagna, Alex Salcedo, Leonardo Monroy, Román Bravo y Agustín Burdese.

El elenco Juliense suma 8 puntos, fruto de dos triunfos y dos empates, en 10 presentaciones. Ocupa el último lugar de la tabla.



Su rival, viene de superar a Sol de América por 2 a 0 y de esta forma estiró a 23 partidos la racha como local, con 16 victorias y 7 empates. Con 16 puntos, se mantiene en la zona expectante de la tabla pero su campaña se sostiene por su fuerte localía, ya que de visitante, en sus últimas 8 presentaciones, apenas pudo sumar un punto y perdió los otros 7 juegos.



OTROS PARTIDOS. HOY: 15.30hs Boca Unidos de Corrientes vs Crucero del Norte; 17.00hs Sol de América vs Gimnasia y Tiro. LUNES: 21.30hs Central Norte de Salta vs Sarmiento de Resistencia.



POSICIONES: Gimnasia y Tiro 21, puntos; Sol de América 18; Sarmiento 17; San Martín (F) 16; Juventud Antoniana 15; Boca Unidos 15; Crucero del Norte 12; Central Norte 11; 9 de Julio 8.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



9 DE JULIO: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Agustín López, Maximiliano Aguilar, Wilson Ruiz Díaz y Braian Peralta; Fernando Núñez y Maximiliano Ibáñez. DT: Maximiliano Barbero.



SAN MARTÍN DE FORMOSA: David Correa; Ramiro Alderete, Rolando Serrano, Leandro Beterette y Pablo Cravero; Ariel Vega, Marcelo Bobadilla, Óscar Chiquichano e Iván Navarro; Eloy Rodríguez y Rodrigo Bernal. DT: Nazareno Godoy.



Estadio: Germán Soltermam.

Árbitro: Adrián Franklin

Asistentes: Mariano González y Luis Ortíz.

Cuarto árbitro: Néstor Cáceres.

Hora: 15.30