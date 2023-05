Agustín Canapino, con el aliento de todo un país, correrá en la Indy 500

Por Víctor Hugo Fux



"Start your engines", con la característica entonación del inglés americano, que traducido a nuestro idioma significa nada más ni nada menos que "enciendan sus motores", son las palabras mágicas que despertarán la pasión de las casi 400.000 almas que colmarán este domingo las instalaciones del Indianápolis Motor Speedway en el momento previo al inicio de la centésima séptima edición de la carrera más famosa del mundo.

Otra Indy 500 se pondrá en marcha en la "Capital Mundial de la Velocidad", pero ésta no será una más para los argentinos, porque un compatriota estará integrando la selecta grilla de los 33 aspirantes a quedarse con uno de los halagos de mayor trascendencia en el deporte motor de todo el planeta.

Por el significado de una competencia que ya lleva recorrida una historia largamente centenaria; por disputarse en uno de los circuitos más emblemáticos del mundo y por la impresionante recompensa económica que recibe el piloto que tiene la fortuna de inscribir su nombre en el preciado trofeo Borg-Warner, las 500 Millas de Indianápolis forman parte, además, de la "Triple Corona", junto al Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 -que también se disputa hoy- y las 24 Horas de Le Mans.

Ese argentino es el múltiple campeón del automovilismo doméstico, Agustín Canapino, que logró reiteradas conquistas en Turismo Carretera, Súper TC2000 y Top Race, por citar a las expresiones más relevantes de nuestro deporte motor.

El arrecifeño desembarcó esta temporada en la NTT IndyCar Series de la mano de otro hombre de estas tierras, quien es el copropietario de uno de los equipos de la categoría: Ricardo Juncos.

Una sociedad que comenzó en los últimos meses de 2022 con la realización de dos pruebas en los autódromos de Buenos Aires y Termas de Río Hondo, para extenderse poco después, a tiempo completo, en un año que le permitió debutar oficialmente al "Titán" en el callejero de St. Petersburg.

Más tarde llegaron el óvalo de Texas y otras tres competencias, en Long Beach, Birmingham y en el circuito mixto de Indianápolis, con meritorias actuaciones de Canapino, que está sumando una muy valiosa experiencia como "rookie" y que se apresta a disputar hoy, en el mítico escenario de la capital de Indiana, la carrera más importante de su vida.

Después de asegurarse un lugar en la grilla con su 27° tiempo en la primera jornada clasificatoria, ganó una posición como consecuencia del accidente que no le permitirá competir a Stefan Wilson, por lo que Agustín compartirá la séptima fila de la grilla con su compañero de equipo Callum Ilott.

Se terminaron las palabras y ya no hay tiempo para las especulaciones. A las 13:30 de nuestro país, millones de argentinos estarán pendientes de la histórica participación de Agustín Canapino, que este domingo se ilusiona con seguir escribiendo su propia historia. Esa que sabe de muchísimas victorias y de una gran cantidad de títulos, pero que tiene muchos casilleros disponibles para sumar las satisfacciones que pueda alcanzar en su incipiente campaña en el exterior.

Hoy, este excepcional representante de la "Cuna de Campeones" estará ante su mayor desafío. En la carrera de los sueños y en el escenario de los grandes acontecimientos. No será un día más para Agustín, que debió realizar un curso acelerado y sin interrupciones, en este mayo soñado, lo transportó, en un viaje sin escalas, de los autos con techo que manejó durante toda su campaña en las categorías nacionales a los monoplazas más veloces del mundo.