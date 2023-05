Preocupante mensaje de Alejandro Sanz

Alejandro Sanz ha compartido en su perfil público un mensaje que ha causado un gran impacto entre sus seguidores. El cantante de 54 años ha abierto su corazón como nunca y ha asegurado que no está pasando un buen momento. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. A veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar en un ruido inútil", difundió Hola.com

De la misma manera, el intérprete ha explicado que está intentando poner remedio a esta delicada situación y ha encontrado en la música el mejor de los refugios. "Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro de mí me dirá qué hacer".

Cabe recordar que el ganador de 24 Grammys Latinos ha triunfado con su gira por Latinoamérica, llenando estadios en Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Uruguay. Igualmente, el próximo 3 de junio, comenzará su tour Sanz en vivo en Pamplona. Durante toda la temporada estival, recorrerá distintos puntos de la geografía de España deleitando a sus incondicionales con sus composiciones durante 15 conciertos. En septiembre, volverá a cruzar el charco trasladándose a Estados Unidos.

El artista madrileño ha concluido el comunicado dirigiéndose a todas aquellas personas que se pudieran sentir identificados con este post porque también estén sufriendo un bache vital, mandándoles comprensión y consuelo ante la adversidad. "Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".





A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de numerosos mensajes de cariño por parte de sus fans, amigos y celebridades. Además de dedicarle palabras de ánimo y fuerza, también han agradecido al vocalista su naturalidad a la hora de dar visibilidad a los problemas de salud mental, enfermedades que azotan en silencio a un alto porcentaje de la población.