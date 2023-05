Día de la hamburguesa

Los antecedentes de la hamburguesa podrían remontarse al imperio romano, aunque también se sugiere que su lugar de creación fue en la ciudad alemana de Hamburgo, de donde deriva el nombre “hamburguesa”. Se dice que fue el 28 de mayo de 1900 cuando Louise Lassen, inmigrante alemán residente en Estados Unidos, sirvió la primera hamburguesa en su restaurante como una suerte de azar, resultado de intentar satisfacer a un cliente que ordenó algo “rápido y delicioso”.

Si bien no es posible confirmar su origen con precisión, sí es clara la popularidad y masividad de esta comida. Actualmente existe gran variedad de hamburguesas, además de la típica cheeseburger, que incluyen combinaciones diversas como las servidas en pan sin gluten; hamburguesas gourmet que se acompañan con alimentos más premium como quesos de especialidad, champiñones, palta, entre otros; y hamburguesas plant based para quienes no consumen alimentos de origen animal. Estas últimas se elaboran a base de semillas, verduras, hortalizas, frutas, legumbres, frutos secos o granos enteros.

En este marco, la nutricionista Lucila Rosso, consultada por Green & Co, distribuidora de alimentos naturales, comparte dos recetas de hamburguesas hechas a base de plantas, que se pueden preparar en casa y también aporta tips sobre este tipo de alimentación.

Lucila explica que uno de los aspectos que más preocupa sobre la alimentación plant based es el poder lograr una dieta equilibrada, sin sufrir la falta de los nutrientes esenciales que el organismo necesita para funcionar adecuadamente. La nutricionista, referente de Green & Co, comparte 5 consejos para una transición saludable a este tipo de alimentación.

Consultar a un profesional para asegurarse de cubrir todos los requerimientos de nutrientes. “Es fundamental conocer cuáles son los alimentos que nos brindan macronutrientes (hidratos, proteínas y grasas) y micronutrientes (vitaminas y minerales)”, asegura Rosso, y agrega “así como también saber en qué cantidad debemos consumirlos según las necesidades de cada uno”.

Buscar recetas simples, ricas y nutritivas, sin dejar de comer nuestros platos preferidos. Por ejemplo, tostadas con tofu revuelto, pastel de papa con soja texturizada, fideos con boloñesa vegana, tortillas de vegetales.

Comprar en dietéticas y locales saludables, por la gran variedad de productos que se pueden encontrar, y por su calidad nutricional.

Consumir legumbres. Son una fuente fundamental de proteínas, fibra, vitaminas y minerales como hierro y calcio. Se pueden comer en ensaladas, hummus, hamburguesas, falafel, y también en panes y pastas hechos con harinas de legumbres.

No es necesario siempre intentar sustituir un alimento por su equivalente vegetal. “No necesitás reemplazar alimentos de origen animal (ej. leches, yogures y quesos) por su sustituto vegetal, ya que suelen aportar diferentes nutrientes”, explica Rosso.

¿Cuáles son los alimentos clave en la dieta plant based?

Legumbres: garbanzos, arvejas, lentejas

Tofu

Granos, cereales integrales y pseudocereales: arroz integral o yamaní, cous cous, quinoa, trigo sarraceno, mijo, amaranto

Frutos secos

Semillas: chía, lino, sésamo, girasol

Complementos nutricionales: levadura nutricional, germen de trigo

La innovación presente en la industria plant based es percibida por los profesionales y por una gran cantidad de consumidores, como el futuro de la industria alimenticia.



2 Recetas de Hamburguesas Plant Based



Hamburguesa de quinoa

Ingredientes

1 taza de quinoa (cocida)

1/4 morrón

1/2 cebolla

2 cucharadas de zanahoria rallada

1/2 taza de harina de garbanzos

Aceite vegetal

Sal, pimienta y especias a gusto (ej. curry, comino y/o condimento para arroz)



Preparación

Picar la cebolla y el morrón, rallar la zanahoria y dorarlos en una sartén (pincelada con aceite) a fuego medio.

Lavar la quinoa (colocarla en un colador y pasarla por agua fría varias veces para eliminar las saponinas -sustancias tóxicas para nuestro organismo- en su superficie) y hervirla hasta que se absorba toda el agua (cada 1 taza de quinoa, 2 de agua).

Mezclar en un recipiente la quinoa con los vegetales salteados y la harina y armar las hamburguesas (incorporar agua - muy poca - si es necesario para mejorar la unión).

Cocinar las hamburguesas a la plancha o al horno a temperatura media hasta dorarlas.

Servir al plato con acompañamiento a gusto o directamente en sandwich dentro de dos panes integrales.



Hamburguesa de lentejas

Ingredientes

1 taza de lentejas (cocidas)

1/4 taza de harina a elección

1/4 morrón

1/2 cebolla

Aceite

Sal, pimienta y especias a gusto (ej. ajo en polvo, comino, perejil, orégano, etc.).



Preparación

Picar la cebolla y el morrón y dorarlos en una sartén a fuego medio.

Para lograr consistencia homogénea, colocar todos los ingredientes en una procesadora/licuadora y mezclar.

Formar las hamburguesas, colocarlas en una placa previamente pincelada con aceite y llevar a horno moderado (160-180 C) hasta que se doren.

Opcional: rebozarlas con pan rallado, avena y semillas.