Es tiempo de parade en Indianápolis

Por Víctor Hugo Fux



En cada una de las cinco salidas grupales que tuve oportunidad de realizar con la empresa Jachi Tour, el programa tuvo un contenido similar en los días que nos alojamos en Indianápolis.

City tour y visita al Museo el viernes como para empezar a descubrir a la Capital Mundial de la Velocidad. Asistencia a la parade (desfile) durante el mediodía del sábado. Y el momento soñado de la gran carrera el domingo.

Tres días imperdibles de una experiencia fascinante. Para compartirla y disfrutar entre amigos, como ocurrió siempre. También para recordarla a la distancia, en cada encuentro que permite revivir momentos únicos.

Esos que se mantienen vivos en la memoria de quienes tuvimos el privilegio de ser testigos, al menos una vez, de la carrera más famosa del mundo.

El sábado previo al gran acontecimiento, es un día muy especial. Una multitud, que los organizadores estiman anualmente en más de 200.000 personas, acude desde bien temprano a las principales avenidas y las calles adyacentes de una ciudad que sufre una increíble transformación en un par de horas.

La mayor concentración se empieza a observar, ya cercano el mediodía, en las inmediaciones del Círculo, el centro geográfico en el que se levanta, como no podía ser de otra manera en un país que se involucró en múltiples contiendas bélicas, el Monumento a los Caídos (Soldados y Marineros).

Los asistentes se distribuyen sobre las veredas a lo largo de un extenso recorrido que ofrece amplias comodidades. La mayoría opta por desplazarse de manera casi permanente. También están los que buscan ubicaciones fijas, abonando precios accesibles para ocupar las tribunas estructurales o las sillas que se distribuyen en lugares estratégicos.

La brigada metropolitana de la Policía de Indianápolis, con sus agentes sobre las Harley Davidson formando los números y las letras de 500 Indianápolis, marca el inicio del desfile, que en los siguientes minutos avanza a un ritmo vertiginoso.

Bandas universitarias, con sus músicos, porristas y bastoneras. Carrozas y una gran variedad de muñecos inflables. Vehículos descapotables transportando a personalidades de todos los ámbitos. Veteranos de guerras lejanas y otras no tanto. Los pilotos aclamados por el público.

Color. Ritmo. Emoción. Respeto. Todo en una misma imagen. Para seguir con el interés bien arriba desde principio a fin. Como para que luego de dos horas plena de festejos, la gente inicie una desconcentración ordenada.

Comer la mejor pizza o unas excelentes pastas en Giorgio's, acompañadas con un exquisito postre de frutillas argentinas con crema, a pasitos del Círculo, es claramente la opción gastronómica más recomendable para reponer energías cuando el mediodía empieza a darle paso a una tarde que invita a la última caminata, antes de regresar al hotel.

Una buena cena -otra sugerencia italiana: Bica di Beppo- y un descanso en el que obviamente no resultará sencillo conciliar el sueño después de todas las sensaciones vividas y pensando en lo que se viene, le bajarán el telón a un sábado de gloria, vivido a poco menos de 9.000 kilómetros de la añorada Rafaela.

El domingo, no hace falta que suene el despertador. ¿Quién no lo desactiva antes que nos indique que llegó la hora señalada? Si hasta pareciera que la inconfundible voz de Andrés Agulla con su clásico "a lo que vinimos!!!" traspasara imaginariamente las paredes de todas las habitaciones para advertirnos que, al fin, es tiempo de 500.