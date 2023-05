El Papa designó a Monseñor García Cuerva como nuevo arzobispo de Buenos Aires

Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, de 55 años y que se desempeña como obispo de Río Gallegos, fue nombrado por el papa Francisco como nuevo arzobispo de Buenos Aires. Asimismo, el Sumo Pontífice decidió aceptar la renuncia presentada por el cardenal Mario Poli, quien cumplió 75 años el 29 de noviembre del año pasado y el jueves encabezó el Tedeum que contó con la presencia del presidente Alberto Fernández, y lo designó como administrador apostólico de Buenos Aires.

Monseñor García Cuerva nació en Río Gallegos, Santa Cruz, el 12 de abril de 1968, estudió Filosofía y Teología y recibió su ordenación sacerdotal a fines de 1997, cuando tenía solo 29 años. Además, está especializado en Historia de la Iglesia por la UCA y tiene una licencia en Derecho Canónico.

El vínculo del flamante arzobispo con el Papa se forjó luego de que pasara un mes en Santa Marta, alojado en la residencia comunitaria del Vaticano, cerca de Francisco. "Me recibió con toda la de delicadeza de un padre. Tenía que venir a trabajar a la Congregación de los obispos y me dijo 'por qué no compartimos más lo cotidiano', en términos más familiares", explicó una radio de Santa Cruz, al regreso de Roma.

El nombramiento del hasta hoy Obispo de Río Gallegos, uno de los denominados "curas villeros", fue publicado este viernes en forma simultánea en Roma y en Buenos Aires. En Argentina, lo hizo el nuncio apostólico, monseñor Miroslaw Adamczyk, a través de la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA).

La elección por García Cuerva sorprendió ya que su nombre no sonaba en la terna y llegó luego de que el cardenal Poli, a quien Francisco recibió en audiencia en el Palacio Apostólico del Vaticano que tuvo lugar el pasado 20 de abril, oficiara el jueves su último Tedeum en la Catedral porteña por la festividad patria del 25 de Mayo.



¿QUIÉN ES JORGE IGNACIO

GARCÍA CUERVA?

Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva nació el 12 de abril de 1968 y, además de su vocación religiosa, dedicó gran parte de su vida a los estudios: cursó Filosofía y Teología en el seminario de la diócesis de San Isidro y recibió su ordenación sacerdotal el 24 de octubre de 1997. Es licenciado en Teología con especialización en Historia de la Iglesia y en Derecho Canónico por la Universidad Católica Argentina (UCA). También obtuvo el título de abogado en la Universidad Católica de Salta.

Además, fue vicario parroquial de Nuestra Señora de la Cava (1997- 2005); párroco de Santa Clara de Asís (2005-2014) y de Nuestra Señora de la Cava en Béccar. También, estuvo al frente de la vicepresidencia de Cáritas diocesana de San Isidro, se desempeñó como asesor regional de la Pastoral Carcelaria, también fue secretario de la Comisión Episcopal de Pastoral Carcelaria de la Conferencia Episcopal Argentina y capellán de varios centros penitenciarios de la provincia de Buenos Aires.

Gran parte de su vida, vivió en una casilla en La Cava, un barrio popular de San Isidro. Allí fue primero vicario y luego párroco. Su vínculo con los más desposeídos llevaron a "El Gallego" - como le dicen sus amigos- a formar parte del movimiento de sacerdotes de la Iglesia Católica denominado "curas villeros", surgido a fines de la década de 1960. "La parroquia es el barrio.

Dios me volvió a sorprender, lo vivo en carne propia. Lo mejor está por venir. Hay mucho por hacer, juntos. Todos juntos", supo expresar García Cuerva.



VÍNCULOS CON LA POLÍTICA.

De muy buena relación con el ministro de Economía, Sergio Massa, al que conoció en sus épocas al frente de la intendencia de Tigre, el sucesor de Mario Poli deberá instalarse en el arzobispado porteño, ubicado frente a la Plaza de Mayo, en Rivadavia 415, pleno microcentro.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el referente nacional del Frente Renovador y García Cuerva trabajaron juntos en Tigre, donde trazaron un lazo estrecho.

En marzo de 2019, el actual titular del Palacio de Hacienda estuvo presente en la asunción del religioso en Río Gallegos, donde fue encumbrado obispo. "Jorge entiende lo que es luchar contra la trata de personas porque lo hizo con nosotros en el conurbano bonaerense. Sabe lo que es pelear contra las adicciones porque trabajamos juntos para dar pelea y sabe lo que es transformar una villa en un barrio", lo supo definir.

El canciller Santiago Cafiero también hizo referencia a quien fue el obispo del Municipio que lo vio nacer y desarrollarse políticamente. El ex jefe de Gabinete reveló que sus primeros pasos en política fueron en La Cava, en un comedor social, a sus 15 años, junto al padre Aníbal Filippini y el padre Jorge García Cuerva.

"Empecé a militar ahí, trabajando socialmente. Esa desigualdad es la que te va convocando. A algunos los destina a tener compromisos distintos. Algunos se vuelcan a la política y otros a tareas sociales exclusivamente, y otros, incluso, al periodismo", indicó. (NA)