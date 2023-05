Llevó un toro al obelisco para "defender lo nuestro"

El trabajador agropecuario Marcos Villamil, de la agrupación Abrazarte Argentina, quien el jueves llevó un toro al obelisco porteño, dijo que el objetivo del sector era "expresarse por el 25 de mayo". "Básicamente llevamos el toro y duró poco, porque la policía de la Ciudad se lo llevó. Una lástima porque había un evento gigantesco", señaló.

El toro negro era de plástico, pero impresionaba porque lo hicieron de tamaño real. "Con gente conocida nace este movimiento que se llama Defendamos lo nuestro, a partir del cual dijimos por qué no poner el 25 de mayo un toro en la plaza de la República, en el obelisco, para expresarnos", contó Villamil en diálogo con el programa Cristina sin vueltas, que conduce Cristina Pérez por radio Rivadavia.

Villamil dijo que recorrió "toda la Argentina a caballo, de sur a norte todo el país. Ver tantas realidades en la cordillera, en el impenetrable chaqueño, tanta gente olvidada, tantos rincones que uno se da cuenta que no llega nada hasta allí". Explicó que "en gran parte nos sentimos identificados con el campo, pero también es abierto a todos los que tengamos un sentimiento fuerte por el país", dijo sobre su movimiento.

Sobre el hecho de que al mismo tiempo se realizaba el acto de Cristina Kirchner en Plaza de Mayo, Villamil aclaró: "No había tensión. Querés expresarte como otra gente. No se puede vivir con miedo. Ya todo tiene un tinte dramático". "Se quiso hacer, no se pudo mucho tiempo y luego lo quitaron. Está bueno poder transmitir que no es un objetivo personal, no quiero ser candidato ni me interesa ser político. Me interesa quedarme en Argentina y luchar por lo nuestro", dijo. Sostuvo que el suyo es un "movimiento que busca juntar a la gente que está cansada de cómo se vienen dando las cosas y quiere darle voz y voto a la gente sana, laburante y saludable". (NA)