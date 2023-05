Independiente recibirá a Lanús

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Independiente, que no pudo mantener la remontada y viene de caer ante Arsenal, debe recuperar la confianza perdida cuando hoy reciba a Lanús, que busca acercarse a los primeros puestos, en el marco de la decimoctava fecha de la Liga Profesional.

El encuentro tendrá como escenario el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini desde las 20.30, y el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

El conjunto comandado por Ricardo Zielinski, luego de las victorias ante Belgrano y Tigre y un empate ante Argentinos, cayó ante Arsenal de Sarandí y cosecha 17 puntos, que lo ubican a solo a cinco de Unión, el último en la tabla general, con peligro de descenso.

Para este encuentro Independiente tendrá dos bajas: Kevin López y Agustín Mulet, ambos lesionados. Por lo que Zielinski tendrá la difícil tarea de definir al reemplazante para acompañar a Sergio Ortíz en la mitad de la cancha y todo indica que será Martín Sarrafiore.

Por el lado de Lanús, dirigido por Frank Kudelka, tiene 28 puntos y está a tres de Talleres, que se encuentra en zona de clasificación para la próxima Copa Libertadores.



LA FECHA (18): Viernes 26: Atlético Tucumán 1 - Arsenal 0. Sábado 27: 11 hs. Gimnasia vs Sarmiento, 18 hs. Platense vs Belgrano, 20.30hs. Independiente vs Lanús. Domingo 28: 14hs. Barracas Central vs San Lorenzo, 16.30hs. Defensa vs Racing, 16.30hs. Talleres vs Argentinos, 19 hs. Boca vs Tigre, 21.30hs. Newell's vs Godoy Cruz. Lunes 29: 16.30hs. Colón vs Central Córdoba, 19 hs. Banfield vs Rosario Central, 20 hs. Instituto vs Estudiantes, 21.30hs. Vélez vs River.



LAS PRINCIPALES POSICIONE. River 40, puntos; San Lorenzo 35; Talleres 31; Estudiantes 31; Rosario Central 30; Defensa y Justicia 29; Lanús 28; Belgrano 28.



Las probables formaciones:



Independiente: Rodrigo Rey; Baltasar Barcia, Joaquín Laso, Cristian Báez y Ayrton Costa; Braian Martínez, David Martínez o Sergio Ortiz, Kevin López y Nicolás Vallejo o Juan Cazares; Matías Giménez y Martín Cauteruccio. DT: Ricardo Zielinski



Lanús: Lucas Acosta; Juan José Cáceres, Cristian Lema, Brian Aguilar y Juan Sánchez Miño; Luciano Boggio, Tomás Belmonte, Raúl Loaiza y Franco Orozco; Leandro Díaz y Pedro De la Vega. DT: Frank Kudelka.