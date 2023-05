Argentina goleó a Nueva Zelanda y se quedó con el primer lugar del grupo

BUENOS AIRES, 27 (NA)- Argentina venció ayer por 5 a 0 a Nueva Zelanda, en el Estadio Bicentenario de San Juan, en el marco de la tercera fecha del Grupo A de la Copa del Mundo Sub 20, y se clasificó a octavos de final.

Ignacio Maestro Puch puso el 1-0 a los 13 del primer tiempo y, tres minutos después, Gino Infantino marcó el 2-0. A los 35, Luka Romero anotó el 3-0 con un golazo de larga distancia.

A los 5 minutos de la segunda parte, Braian Aguirre marcó el 4- 0 de penal y, a los 40, Alejo Veliz cerró la goleada poniendo el 5-0.

El equipo de Javier Mascherano, que cierra con puntaje ideal la fase de grupos, continuará su camino en el torneo cuando se enfrente al tercero del Grupo C, D o E por los octavos de final también en San Juan.

Por el lado de Nueva Zelanda, la abultada derrota se le suma la victoria de Uzbekistán por 2-0 sobre Guatemala que desplaza a los oceánicos al tercer puesto. Al ser uno de los mejores terceros, chocarán con el primero del Grupo C en el mismo recinto cuyano.

La "Albiceleste" golpeó primero, a los 13 minutos de juego, cuando Braian Aguirre desbordó por la derecha y envió un centro que el arquero Kees Sims salió de muy mala manera a interceptar dejándole el arco solo a Ignacio Maestro Puch que marcó el 1-0. A los 16, Gino Infantino sobre el sector derecho del área sacó un remate cruzado y puso el 2-0.

A los 35 minutos, Luka Romero a pura gambeta se sacó a dos neozelandeses en el círculo central, encaró hacía el área rival y sacó un potente zurdazo al ángulo izquierdo de Kees Sims que no tenía ninguna posibilidad de llegar a evitar el golazo del jugador de la Lazio para el 3-0 argentino.

Ya en la segunda parte, a los 5 minutos, y tras la revisión en el VAR, el árbitro catarí Salman Ahmad Falahi sancionó penal para la Argentina por una mano de Aayran Raj en un tiro de esquina y Braian Aguirre, el delantero de Newell s, se encargó de transformar la infracción en el cuarto gol para la "Albiceleste".

A los 40, Alejo Veliz de cabeza puso el 5-0.



OTROS PARTIDOS. Uzbekistán 2 - Guatemala 0, Ecuador 9 - Fiji 0, Eslovaquia 0 - Estados Unidos 2. JUEGAN HOY: 15hs Brasil vs Nigeria, República Dominicana vs Italia, 18hs Japón vs Israel, Colombia vs Senegal.



LAS POSICIONES:



GRUPO A: Argentina 9, punto; Uzbekistán 4; Nueva Zelanda 4; Guatemala 0.

GRUPO B: Estados Unidos 9, puntos; Ecuador 6; Eslovaquia 3; Fiji0.

GRUPO C: Colombia 6, puntos; Japón 3; Israel 1; Senegal 1.

GRUPO D: Nigeria 6, puntos; Brasil 3; Italia 3; República Dominicana 0.

GRUPO E: Inglaterra 6, puntos; Uruguay 3; Túnez 3; Irak 0.

GRUPO F: Gambia 6, puntos; Corea del Sur 4; Honduras 1; Francia 0.



Argentina 5 - Nueva Zelanda 0



Estadio: Bicentenario, San Juan.

Árbitro: Salman Ahmad Falahi (Qatar).

VAR: Guillermo Cuadra (España).



Argentina: Federico Gomes Gerth; Luciano Di Lollo, Valentín Gómez, Román Vega; Juan Carlos Gauto, Ignacio Miramón, Federico Redondo, Gino Infantino, Brian Aguirre; Ignacio Maestro Puch, Luka Romero. DT: Javier Mascherano.



Nueva Zelanda: Kees Sims; Finn Surman, Finn Linder, Aaryan Raj; Jackson Jarvie, Jackson Manuel, Fin Conchie, Adam Supyk; Norman Garbett, Oliver Colloty y Noah Karunaratne. DT: Darren Bazeley.



Goles en el primer tiempo: 13m. Ignacio Maestro Puch (A); 16m.

Gino Infantino (A); 35m. Luka Romero (A).

Goles en el segundo tiempo: 5m. Braian Aguirre (A); 40m. Alejo Veliz (A).



Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Matías Soule por Lucas Gauto (A) y Jay Herdman por Noah Karunaratne (NZ); 10m. Everton OLeary por Finn Surman (NZ) y Valentín Barco por Valentín Gómez (A); 18m. Nicolás Cláa por Federico Gomes Gerth (A); 23m. Alejo Veliz por Ignacio Maestro Puch (A) y Máximo Perrone por Luka Romero (A); 25m. Kian Donkers por Oliver Colloty (NZ) y Oliver Fay por Norman Garbett (NZ).