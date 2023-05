Las redes sociales lideran, pero la música y la TV siguen siendo masivas

Según el cuestionario de 93 preguntas que se realizó entre noviembre de 2022 y enero de este año a mayores de 13 años que residen en centros urbanos de más de 30 mil habitantes, el aumento del consumo de las redes sociales en los últimos 10 años se duplicó.

En la actualidad, el 95% de los encuestados (en total se entrevistó a 3.380) usa las redes sociales, y la principal es WhatsApp con 92% y le siguen YouTube (82%) y Facebook (72%).

Un dato que se resalta en el informe preliminar del estudio que dio a conocer el Ministerio de Cultura de la Nación, es que más de la mitad de los que tienen “vida digital” son voyeurs, ya que sólo el 40% sube publicaciones.

En otro ítem del segmento, figuran los videojuegos, en donde se indica, según el informe, que un tercio de los argentinos juega y la mayoría lo hace varias veces a la semana, y que “los varones juegan más que las mujeres (41% vs 25%), y la franja etaria con más participación es la comprendida entre los 13 y los 17 años”, y que “quienes más juegan pertenecen al nivel socioeconómico alto”.

En otras de las preguntas, "¿Miró televisión de cable o aire durante el último año, ya sea en un TV o a través de otros dispositivos?”, el 91% de las personas respondió que sí y el 83% que lo hace habitualmente. Si bien hoy el consumo de televisión está en el 91%, en el año 2017 estaba en 96% y en el 2013, en 97%.

La contracara de esto es el crecimiento de las plataformas de contenidos audiovisuales: “El 65% de la población mira películas o series vía plataformas web (streaming) y el 59% paga alguna clase de abono para hacerlo”. La plataforma más consumida es Netflix con el 63% de la población, que significa casi el triple que Disney Plus, que está en segundo lugar.

En otro de los segmentos del informe “¿Qué escuchamos?” se desprende el dato que el gran consumo masivo está en la música: 96%, del cual el 93% lo hace frecuentemente. Mientras que la radio está en caída aunque en esa instancia siguen encabezando la FM y los programas musicales.

Un dato nuevo que surgió en esta encuesta es el consumo de podcast, que es escuchado por el 13% de la población: “Este consumo cultural se verifica más en jóvenes de 18 a 29 años, en el estrato socioeconómico alto y entre los varones”.

La Encuesta Nacional de Consumos Culturales (ENCC) se realiza desde el año 2013 a través del Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA), que depende de la Dirección de Planificación y Seguimiento de Gestión del Ministerio de Cultura de la Nación.

Es el único relevamiento oficial sobre la temática y constituye una herramienta de investigación generadora de insumos claves para el diseño de políticas públicas, la investigación académica y el desarrollo del sector privado.

El SINCA y la Dirección de Planificación y Seguimiento de Gestión trabajaron en conjunto con la Escuela de Altos Estudios Sociales (Universidad Nacional de San Martín) y el Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada (Universidad Nacional de Tres de Febrero).

"Desde la Escuela IDAES UNSAM aportamos una mirada sobre las transformaciones en el ecosistema de medios y redes sociales, y sobre las nuevas prácticas culturales para repensar la forma de preguntar y de medir esto en la ENCC", dijeron a NA Marina Moguillansky y Brenda Focas, investigadoras que participaron de la encuesta. Y agregaron: "Hubo lecturas y discusiones con especialistas en cada área (cine, música, lectura, museos, redes sociales) para trabajar en el cuestionario".

Los resultados del trabajo fueron presentados en el Centro Cultural Kirchner en un acto presidido por el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, la directora de Planificación y Seguimiento de Gestión, Julia Houllé y el coordinador del Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA), Federico Bonazzi.

"Lo que aparece es la digitalización de las plataformas. Este mundo, esta cultura digital que ha surgido. Es asombroso lo que estamos viendo en estos tiempos, como la digitalización de la imagen y la irrupción reciente de la inteligencia artificial, que todo lo cambia y que todo lo modifica con una celeridad asombrosa y como convive lo vivo con la cultura digital. En ese desafío estamos nosotros", dijo Bauer durante el acto inaugural.

Y agregó: "El análisis de toda esta información nos permite derribar mitos y prejuicios que están instalados en el sentido común. Nunca antes la humanidad pudo obtener tantos datos. No solamente la obtención y la disposición de esos datos personales, hasta íntimos, sino la capacidad de poder analizarlos y tener respuestas directas sobre dispositivos como es la pantalla de un televisor o de un celular". NA