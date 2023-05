Luego de Colombia, positivas sensaciones de Tomy Mondino

(Por Darío Gutiérrez). - A su regreso de Colombia, donde fue protagonista del Campeonato Sudamericano U20 con el seleccionado argentino y obtuvo dos medallas de bronce, Tomás Mondino nos dejó sus sensaciones. El velocista rafaelino fue protagonista de una gran carrera en los 100 metros dado el alto nivel que tuvo, con un impacto de 10s01 con el ganador Renan Gallina de Brasil, en los 200 metros subió al podio con una marca muy parecida a la mejor del año pasado, y como integrante de la posta 4x100 además del bronce, lograron un récord argentino muy esperado en la categoría.

“Estoy contento por esta nueva participación, la verdad que el nivel que hubo en 100 y 200 metros llanos fue impresionante. Para dar una idea, la marca que hizo el brasilero Renan Gallina en los 100, de 10s 01, es de Juegos Olímpicos, así que me alegra haber competido a ese nivel porque te va generando mayor exigencia”, nos contó mientras sigue entrenando de cara a los próximos objetivos.

Luego, manifestó que “mi marca en 200 quedó a una centésima de los 21s 15 del año pasado asi que por ese lado super contento”, en referencia a las pruebas individuales. Además, contó que “estuve con tendinitis rotuliana las últimas tres semanas, que me impidió entrenar como debería, hacer gimnasia, saltos, que te pone más a punto para la competencia pero igual fue muy buena actuación”.

Sobre la posta del récord, destacó que “con los hermanos Villegas, de San Luis, y Matías Castro, de La Rioja, logramos el récord argentino sub 20 de la posta 4x100, con 40s 18 bajando bastante la marca anterior, que no puso muy felices”.



LO QUE VENDRÁ

Tomás, junto a su padre Ceferino en el entrenamiento y la planificación, apuntan a llegar a lo mejor del rendimiento de este año en los próximos meses. Lógicamente, entrando en esta etapa de la proyección de Tomy, la posibilidad de competir en el exterior es bienvenida para continuar afianzando ese desarrollo. “Si, el 24 de junio nos vamos a estar yendo a España, compitiendo por Madrid y Barcelona, y ver si surge algo en Portugal. Vamos a estar unas tres semanas, hasta el 10 de julio, compitiendo con mayores”, anticipó.

Luego, vendrá el principal objetivo deportivo del año que es el Panamericano U20. “Después de Europa vamos a participar del Panamericano U 20 en Puerto Rico buscando marca importante. Esto es así, hay que competir y competir hasta que en algún torneo las va a pegar, asi son los 100 metros”.

Sobre la búsqueda de su mejor forma, acotó que “queremos estar en el máximo rendimiento a principios de agosto para el Panamericano U20, porque es mi categoría. Luego está la posibilidad a fin de año en los Panamericanos de mayores en Chile, pero sobre todo apuntamos en resultados a lo de Puerto Rico”.