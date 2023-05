Triunfo de Pampas

En el cierre de la etapa regular del Súper Rugby Américas (SRA), con un try de Rodrigo Fernández Criado en el último minuto, sumada la conversión del implacable Joaquín Lamas (sumó 20 puntos y acertó todos sus envíos a los palos), Pampas superó agónicamente por 25-24 a Yacaré XV, en el choque por la 14ª jornada del torneo continental, en el Club Atlético de San Isidro.

De esta manera, la franquicia bonaerense terminó en el tercer puesto, y en las semifinales se cruzará con Dogos XV, el próximo viernes (2 de junio), en la cancha de Tala Rugby Club. El rafaelino Lorenzo Colidio fue titular en la segunda línea de la franquicia bonaerense.

La formación de Pampas fue con: Miguel Prince (Matías Medrano), Ramiro Gurovich (Valentino Minoyetti) y Javier Coronel (Renzo Zanella); Lorenzo Colidio (Rodrigo Fernández Criado) y Eliseo Fourcade (Benjamín Grondona); Nicolás D’Amorim (Eliseo Chiavassa), Manuel Bernstein y Santiago Ruíz (capitán); Rafael Iriarte (Juan Ignacio Landó) y Joaquín Lamas; Tomás Passaro (Lucio Auad), Felipe de la Vega, Juan Pablo Castro, Benjamín Elizalde y Eliseo Morales. Entrenadores: Ignacio Fernández Lobbe, Conrado González Bravo y Sebastián Yavícoli.

Primer tiempo: 12m, penal de Joaquín Lamas (P); 18m, try de Juan Cruz Pérez Rachel convertido por Ignacio Inchauspe (YXV); 27m, try de Juan Cruz Pérez Rachel (YXV); 32m, penal de Joaquín Lamas (P); 37m, penal de Joaquín Lamas (P); 40m, penal de Joaquín Lamas (P).

Segundo tiempo: 1m, try de Nicolás Picasso convertido por Ignacio Inchauspe (YXV); 12m, penal de Joaquín Lamas (P); 16m, penal de Joaquín Lamas (P); 36m, try de Tomás Acosta Pimentel (YXV); 40m, try de Rodrigo Fernández Criado convertido por Joaquín Lamas (P).