Cristina "no se hace cargo de su Gobierno"

Los principales referentes de la oposición salieron a cuestionar el acto de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Plaza de Mayo y coincidieron en que "no se hace cargo de su gobierno". La precandidata presidencial Patricia Bullrich criticó a la ex presidenta y rechazó sus dichos, al señalar que "los argentinos lloran todos los días". "Lo que comenzaron hace 20 años termina así: con un país ruinoso, pobre, descapitalizado, inculto. Mejor que hablar es mirarles la cara a los argentinos, que lloran todos los días. Nosotros vamos a poner las cosas en su lugar, de una vez y para siempre", aseguró en una publicación de Twitter.

El gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, catalogó de "patético" el acto de la ex jefa de Estado. "Acto patético de @CFKArgentina. No se hace cargo de su gobierno, hace un uso arbitrario de la historia reciente para caer parada. Ella caerá parada en su imaginación, pero el pueblo se hunde en la realidad", evaluó el radical en sus redes sociales.

También se refirió al acto el precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien fue nombrado elípticamente por la ex mandataria. "Al final, CFK y Juntos por el Cambio, al momento de robarle a los argentinos de bien con el señoreaje son iguales... ¿Te das cuenta que son lo mismo? Hasta repiten las mismas mentiras. Cristina volvió a criticar la propuesta de dolarización de Milei", subrayó el diputado nacional.

El jefe del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, afirmó que "Cristina Kirchner rindió tributo a una ´década ganada´ pero la historia demostró que fue ´década perdida´". "Por eso es que hoy, 20 años después, los jóvenes se alejaron del kirchnerismo, ya que el Frente de Todos no es capaz de ofrecer un futuro mejor. Solo discursos nostálgicos y erráticos", consideró el cordobés en su cuenta de la red social Twitter.

En tanto, el senador y postulante a gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo agregó: "A @CFKArgentina ya no le quedan discursos que puedan ocultar la tragedia que generaron los gobiernos kirchneristas. Hay más pobres, más desigualdad y menos futuro. Hundieron al país. Ahora los argentinos debemos revertir su desastroso legado".



RESPUESTA DE MACRI

En medio del multitudinario acto que Cristina Kirchner encabezó en Plaza de Mayo, el ex presidente Mauricio Macri reaccionó a los dichos de la vicepresidenta sobre la deuda contraída por el Gobierno de Cambiemos con el FMI. El líder del PRO compartió en su cuenta de Twitter un mensaje del economista Fernando Marull, quien posteó un gráfico que muestra el volumen de ingreso de divisas desde que asumió el actual Gobierno, comparado con el monto pagado al Fondo Monetario y la pérdida de reservas.

"Y ahora?", se preguntó Macri en Twitter, en un intento por colocar la responsabilidad sobre la falta de divisas en el Gobierno nacional, por no haber aprovechado la importante afluencia de dólares por la exportación de productos agropecuarios desde diciembre de 2019.

De acuerdo a la publicación de Marull, los USD 110.000 millones de ingreso de dólares por agroexportaciones desde 2019 contrastan con los USD 825 millones que se pagaron al Fondo y los USD 13.500 millones que se perdieron en las reservas del Banco Central en el mismo período.

"Cuando te digan que faltan dólares ´por la deuda con el FMI´, solo mandale este gráfico, con un ´Besis´", escribió el economista en el mensaje que acompañó el gráfico reproducido por Macri.

En su discurso en Plaza de Mayo, Cristina Kirchner consideró que "si no logramos que el programa que el FMI impone a todos sus deudores sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, industrialización e innovación tecnológica, va a ser imposible pagarlo".