Foto política: Massa y De Pedro los escoltas

La vicepresidenta Cristina Kirchner evitó ayer hacer anuncios sobre quién será su candidato en las elecciones de este año, pero una fotografía del escenario montado en la Plaza de Mayo dio señales sobre quiénes podrían ser sus favoritos. Si bien existía una fuerte expectativa sobre cuál sería el mensaje de la ex presidenta y sobre si iba a bendecir a un dirigentes, eso no sucedió y la militancia debió conformarse con las interpretaciones de los gestos del día.

En el escenario estuvieron acompañando a la titular del Senado un centenar de dirigentes, aunque solo algunos tuvieron un rol protagónico al ubicarse inmediatamente detrás suyo. Además de la familia de la vicepresidenta, que sorprendió con la presencia de sus nietos, se ubicaron el ministro de Economía, Sergio Massa, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.

Ambos con aspiraciones presidenciales se ubicaron uno al lado del otro y sin fisuras a la hora de las fotos sobre el escenario montado en la Plaza de Mayo. Massa no quiere ir a las PASO y considera que debe haber un candidato único del Frente de Todos en las elecciones del 13 de agosto.

Por su parte, De Pedro consiguió la centralidad en la última semana luego de que Cristina Kirchner señalara en una entrevista televisiva que era el tiempo de los "hijos de la generación diezmada".



SPOT EN CLAVE ELECTORAL

Precisamente, "Wado" De Pedro lanzó un spot en sus redes sociales en el que marcó sus intenciones de colocarse en la lista de precandidatos presidenciales. El funcionario nacional esperó un par de horas después del acto de Cristina para difundir un video en el que retoma la idea de los "hijos de la generación diezmada" que esbozó la ex presidenta la semana pasada.

Además, en paralelo aparecieron afiches en la ciudad de Buenos Aires con la inscripción "Se viene Wado", junto a una fotografía de él con la titular del Senado. (NA)