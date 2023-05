La ex presidenta Cristina Kirchner señaló durante su discurso que, cuando la "falsa dolarización" durante el menemismo se cayó, "explotó todo". Y en una crítica abierta a Javier Milei -aunque sin nombrarlo- continuó: "Hoy vemos a discípulos y colaboradores de ese ministro de ojos claros (Domingo Cavallo) explicar lo que van a hacer, a nosotros, que no tenemos títulos de economistas porque somos simples abogados...".

"Fuimos los kukas los que pagamos los depósitos a plazo fijo con el Boden 12, el bono que se le entregó a cada uno de los que, cuando fueron a buscar los dólares y los pesos a los bancos, no estaban", subrayó la ex mandataria.