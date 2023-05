Perotti vinculó amenazas y balaceras a la campaña electoral en la Provincia

Pocas horas después de regresar de una misión comercial por países del norte de África, el gobernador Omar Perotti debió presidir el acto oficial de la Provincia por el 213° Aniversario de la Revolución de Mayo. Por las condiciones climáticas, se suspendió el izamiento de la bandera en el mástil de la plaza frente a Casa de Gobierno, que fue el escenario donde se llevó a cabo una recepción de autoridades y donde funcionarios y legisladores compartieron un desayuno y, como en 1810, hubo cabildeos al por mayor ante el escenario electoral que ya llegó.

Así, Perotti se mostró por primera vez con los integrantes de la fórmula oficialista tras el difícil acuerdo alcanzado aquel viernes 12 de mayo una hora antes del plazo para presentar listas. El Gobernador, con gesto serio, dialogó con el precandidato a gobernador, el senador nacional Marcelo Lewandowski y su compañera de fórmula, la ministra de Infraestructura de la Provincia, Silvina Frana. Si bien el 12 de mayo negociaron por horas en Casa de Gobierno, no hubo fotos. Pero ayer sí los protagonistas dejaron un retrato potente en términos políticos, más aún considerando que el propio Perotti encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales.

Y la prensa dialogó sobre la agenda provincial con Perotti, con una consulta sobre el cierre de listas como punto de partida. "Creo que se consiguió un muy buen entendimiento para que todos y cada uno de los sectores pueda tener una expresión, con Marcelo Lewandowski como candidato, con Silvina Frana como su acompañante en la fórmula. Creo que hay una PASO garantizada para que todos y cada uno de los sectores puedan tener su expresión, que la sociedad ordenará y nos permitirá darle continuidad a las cosas buenas que hemos hecho, corregir aquellas que son necesarias y comenzar las que hacen falta", afirmó el mandatario provincial.

Respecto a un aumento de las balaceras, los ataques y los homicidios que se registran en Rosario en las últimas semanas, Perotti admitió que el aumento de la violencia puede estar relacionado con la campaña proselitista y el escenario electoral a nivel provincial y nacional. En el análisis incluyó la aparición de mensajes que se viralizaron sobre supuestos toques de queda para Rosario, que según el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, responden a intentos de "desestabilización social".

"Algunas cosas no son casualidades: cada vez que hay un proceso electoral, algunos episodios que tienen que ver con estos hechos recrudecen. Seguramente puede haber muchos que añoran volver a tiempos pasados, de más impunidad, de otra forma de manejarse, que no están conformes por cómo estamos combatiendo el delito. Creo que el delito sabe que con nosotros tiene una barrera y sin duda va a tener expresiones de desagrado. Nuestra línea está marcada y sin duda aquí lo que estamos viendo es que enfrente tenemos delincuentes, organizaciones criminales que no tienen muchos prurito ni escrúpulos. Que la gente sepa lo que hay enfrente. (Fueron) demasiados años de silencio y esto no empezó hace tres años; tiene muchos años y se ha convertido en algo estructural. La política debería tener muy claro que el enemigo es el delito. Allí no puede haber ni neutralidad ni indiferencia", sostuvo Perotti.