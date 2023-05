BRICS, desde el camión

Por Sergio Aladio *



La conducción de un transporte pesado es una tarea compleja para la cual se deben tener alerta todos los sentidos, como así también contar con el conocimiento y entrenamiento profesional específico para actuar en circunstancias inesperadas y resguardar la vida propia, la de las personas que se encuentren en el vehículo y las de todos los que están alrededor.

Cabe la analogía con quien conduce un avión o un buque de carga: se requiere conciencia del entorno y enfoque constante, capacitación especial y conocimiento de la ruta, preparación y planificación, responsabilidad hacia la seguridad pública y el medio ambiente, entrenamiento y experiencia para la anticipación de desafíos y mitigación de riesgos. Todo ello, para llevar la carga a destino, en tiempo y forma.

Una gran parte de los bienes que utilizan los argentinos -tanto familias como industrias- viaja en camiones, como en muchos otros países del mundo. Para ser precisos, en Argentina el 90% del transporte de carga se moviliza en camiones. Desde cereales, materiales para la construcción y medicamentos, a alimentos, combustibles y tecnología (sí, también el hardware se moviliza por camión).

La importancia de la comunidad de camioneros, por lo tanto, es evidente. Y así como manejar un camión requiere análisis, conciencia y enfoque, también podemos aplicarlo a lo que sucede en el país y al impacto que ello puede tener en la vida de los trabajadores de todos los rubros.

Algunos medios de comunicación han reiterado que en círculos diplomáticos y gubernamentales se discute la posibilidad de que Argentina sea incluida en el BRICS, asociación económica-comercial constituida por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Presentada como una entidad formal con potencial para aportar hipotéticos beneficios económicos para la Argentina, hay que detenerse a analizar el impacto que podría llegar a tener en nuestro sistema en general y, en particular, en nuestra estructura laboral.

Tomando como ejemplo los desempeños en estos 15 años desde que se creó el BRICS en 2008, un primer efecto podría ser un eventual crecimiento económico a costa de la disminución de los derechos laborales.

Justamente en ese contexto, cabe preguntarse: ¿Cómo podría llevarse a cabo la declarada “cooperación empresarial”, uno de los elementos esenciales de esta asociación económica-comercial, si el reconocimiento de los derechos laborales es considerablemente diferente entre Argentina y otros países del BRICS? Esto es una clara limitación de acción en uno de los principales objetivos del organismo.

Existe una diferencia cultural sindical muy importante entre los miembros del BRICS. En Argentina, los sindicatos tienen un peso considerable en las decisiones económicas y laborales del país, mientras que en algunos miembros del BRICS los sindicatos están relegados, en el mejor de los casos, a un segundo plano. A veces, ni siquiera eso.

Nos encontramos, asimismo, ante una probable incompatibilidad de principios. En Argentina, los valores de la libertad e igualdad -“En Unión y Libertad”- están arraigados en la sociedad; los sindicatos tienen voz y los trabajadores tienen acceso a derechos básicos inalienables, a diferencia de ciertos países miembros del BRICS. Ni siquiera me permito aquí enfatizar el tópico de la movilidad social, característica que la sociedad argentina aún puede seguir mostrando con cierto orgullo, lo cual no tiene lugar en algunos miembros del BRICS.

Por otra parte, desde el punto de vista económico, podríamos encontrarnos simplemente en una posición de debilidad a la hora de negociar dentro de esta asociación económica-comercial, ya que Argentina representaría la economía más pequeña de esta entidad, junto a Sudáfrica. Con el agravante que, al unirse al BRICS, Argentina estaría compitiendo directamente con algunos de los miembros del mismo grupo en áreas claves para nuestro país, tales como recursos naturales, alimentos y energía.

Dicho sea de paso, cabe recordar también que ninguno de los países del BRICS ha adoptado el régimen de reducción de la carga del horario laboral, del que tanto se habla actualmente. Convengamos que, sobre este tema, tampoco están muy claros los resultados. Los países que han comenzado a aplicar la medida de reducción de la carga del horario laboral son miembros de la Unión Europea o pertenecen al Espacio Económico Europeo y tienen economías consolidadas y desarrolladas. Tampoco se cuenta aún con estadísticas suficientes para efectuar una valoración precisa de la conveniencia de esta medida. Las dudas que se presentan son muchas y análogas al caso de Francia, que comenzó la reducción del horario laboral en el 2000 y en donde todavía están debatiendo si vale la pena, o no.

En síntesis y más allá de los lindos discursos, para mejorar concretamente los resultados económicos del país -exportaciones, generación de divisas, previsibilidad para las empresas y seguridad para los trabajadores- no hay necesidad de membresía a una asociación económico-comercial adicional (ya estamos en el Mercosur), que puede adosarnos gratuitamente connotaciones geopolíticas no necesariamente favorables.

Si de acuerdos comerciales se trata, ya los tenemos con nuestros queridos hermanos brasileños, también con Sudáfrica (en una importante relación Sur-Sur) e India, el nuevo gigante. Con China el comercio sigue creciendo de manera sostenida. Y hoy Rusia es públicamente un tema mundial sensible que, desde nuestra posición como argentinos, hay que tratar estratégica y prudentemente, para conveniencia de nuestro país.

Podemos comerciar con estas y muchas otras naciones, sin necesidad de sobreactuar ni precipitarse hacia decisiones geoestratégicas que no son indispensables para la prosperidad de nuestro pueblo.

Por ello, a fin de evitar mayores accidentes económicos y sociales, invitamos una vez más a la dirigencia nacional a proceder en la conducción del país, como cuando se maneja un transporte pesado: “se deben tener alerta todos los sentidos, como así también contar con el conocimiento y entrenamiento profesional específico para actuar en circunstancias inesperadas y resguardar la vida propia, la de las personas que se encuentren en el vehículo y las de todos los que están alrededor”.



(*) Secretario General del Sindicato de Camioneros de la Provincia de Santa Fe.