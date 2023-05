En una mesa de trabajo se abordaron políticas de cuidado en entornos laborales

En el Salón Verde de la Municipalidad, se llevó a cabo este martes una mesa de trabajo en la que se abordó el tema de “Políticas de cuidado en entornos laborales. El rol del Artículo 179 de la ley de Contrato de trabajo”.

Participaron del encuentro, la subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Lucía Cirmi Obón; la directora de Articulación de Políticas Integrales de Igualdad de Nación, Marcela Cortiellas; el director de Políticas de Cuidado de Nación, Leandro Bleger.

También estuvieron presentes la ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe, Florencia Marinaro; la subsecretaria de Planificación de Políticas de Igualdad de la Provincia, María Eva Bellini; la secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Myriam Villafañe; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; la coordinadora del plan En Perspectiva, Vanesa Giailevra, junto a Mariana Demarchi de la Secretaria de Producción, representantes de áreas de Recursos Humanos de empresas locales e instituciones educativas.



PONER EN DISCUSIÓN

Por su parte, Florencia Marinaro contó: “Vemos que los índices de empleabilidad en el mercado laboral son más fuertes en la provincia de Santa Fe. Sólo las mujeres participan en porcentajes mínimos y la brecha salarial es del 26 por ciento”. “Por eso, las políticas productivas que lleva adelante el Gobierno de Omar Perotti en la provincia tienen perspectiva de género. Es decir que el crecimiento productivo y económico viene sosteniendo, inclusive, con números pre- pandemia, con las mujeres adentro: con el nuevo régimen de producción industrial, la asistencia al trabajo industrial y hoy con lo que viene a presentarnos el Ministerio de Mujeres de Nación, que es el artículo 179 para la creación de espacios de cuidado”, sumó. “También el debate que se está dando en el Congreso Nacional tiene que ver con ampliar las licencias por maternidad y paternidad. Hay un Estado nacional, provincial y local que está poniendo en discusión estos temas, y es la base institucional para cambiar y transformar a mediano y largo plazo. Estamos hablando de desigualdades estructurales que llevan años, son sistémicas y la política pública es la que va a ir bajando esos índices de brecha”, remarcó. “En Gran Rosario y Gran Santa Fe, dos grandes aglomerados de la provincia, las mujeres están buscando y consiguiendo empleo. Esos son números alentadores”, destacó la Ministra. También agregó que “esta no es la única iniciativa en este sentido. Desde la provincia pusimos en marcha el programa Cuidar Santa Fe, con un mapa de los espacios de cuidado, con una línea de financiamiento para lactarios en parques industriales y alianzas con organismos internacionales como ONU Mujeres y Unicef para seguir trabajando en como visibilizar, mejorar y acompañar a las personas en este camino de equiparar la distribución de las tareas”.



TRABAJO ARTICULADO

A su turno, Lucía Cirmi Obón destacó que el Gobierno provincial "viene trabajando articuladamente en atención y acompañamiento en violencia. Estas áreas son muy nuevas, donde las mujeres pueden recurrir a un espacio específico, no sólo en el centro, sino en distintos barrios de la ciudad de Rafaela". Por este motivo, "el programa Acompañar vino a saldar una deuda histórica como es la violencia económica. También trabajamos en la implementación de la Ley Micaela que la llevamos a cabo en toda la provincia, siendo un ejemplo". "Tiene que haber políticas de atención y prevención. Esto se refleja en los números de femicidio que año a año vienen descendiendo, tanto femicidios de parejas y de ex parejas. Esto viene descendiendo y quiere decir que hemos achicado la ruta crítica y les hemos salvado la vida", subrayó.

Además, aseguró sentirse "muy feliz de estar en Rafaela, acompañando a funcionarias que vienen trabajando hace mucho en esta desigualdad estructural, y se va avanzando en la disminución de la brecha, porque no es sólo cuestión de concientización, sino que también se distribuyan los tiempos de cuidado y trabajo remunerado".

En función de esto, "la idea es trabajar en cómo hacemos espacios de trabajo más remunerados y espacios más igualitarios, no trabajos no remunerados. La aplicación del artículo 179 para el espacio de cuidado para chicos menores de trece años en espacios de trabajo y otras baterías de medidas. Es toda la sociedad trabajando por una justicia social que involucra a las mujeres y las infancias". Por último, contó: "Nosotros hemos participado en otras líneas que se trabajan fuertemente y agradecemos al Gobierno provincial por apostar a esta oficina de trabajo".



OPORTUNIDADES DE EMPLEO

Al tomar la palabra, Diego Peiretti mencionó: "Tenemos planteada la reunión para contarles cómo desde Rafaela y la Secretaría de Producción, trabajamos la perspectiva de género desde nuestros programas, articulando políticas provinciales y nacionales, generando oportunidades de empleo para mujeres". Asimismo, señaló que "tenemos mucha información relevada y vemos que la tasa de desocupación (6,5%) es la más baja de los últimos años. Cuando indagamos quiénes la conforman, vemos que hay sectores con dificultades, como es el caso de las mujeres, sobre todo de 18 a 30 años donde esa tasa se duplica". "Desde hace algunos años trabajamos para ver cómo generar oportunidades para mujeres. Hoy presentamos un plan que se denomina “En perspectiva”, y precisamente, tiene ese objetivo: generar una mesa de diálogo territorial entre actores de Rafaela, pero también articulando con Provincia y con Nación, tratando de gestionar diferentes programas porque queremos generar oportunidades laborales para mujeres". Finalmente, agregó que "en esta ocasión se presentó en la Ley de contrato de trabajo, un artículo particular que habla sobre los temas de cuidados en empresas. Por eso, se han convocado a firmas del área industrial para conocer en detalle de qué se trata esta iniciativa".



FORTALECIMIENTO

Para cerrar, Myriam Villafañe agradeció "la presencia de la ministra y funcionarios de Nación que vienen a fortalecer un trabajo que desarrollamos hace tiempo. Hemos participado y estamos en esta mesa tan especial con nuestro equipo de Violencia de Género pero no sólo tiene que ver con esto". "Estamos trabajando en otras líneas como masculinidades, un tema que se está abordando fuertemente en estos tiempos. Agradecerle al Gobierno provincial por el fortalecimiento de la Oficina, no sólo en un acompañamiento en lo que respecta a asesoría, sino también en lo económico para que esto funcione, concluyó Villafañe.