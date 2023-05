El ex futbolista rafaelino que volvió a ser noticia

En estos días muchos portales deportivos y de espectáculos volvieron a mencionar a un ex futbolista rafaelino. Nos referimos a Federico Giuliani, ya que la conductora Alina Moine confirmó el noviazgo que había empezado a trascender hace algunos meses.

El deportista, ex pareja de Candelaria Tinelli, compartió en sus redes sociales las primeras fotos de la pareja y la conductora de ESPN no dudó en resaltar el amor que siente con él.

En las imágenes se pueden ver a los flamantes novios tomados de la mano y con una frase que lo dice todo: “Vos y yo... Soñando despierto!!”.

Recordemos que Giuliani -identificado con un apellido de la historia de Argentino Quilmes- jugó en Ben Hur, Atlético de Rafaela, 9 de Julio, entre otros clubes rafaelinos, Arsenal de Sarandí, Belgrano de Paraná y el ascenso italiano.

Ya retirado de la actividad, ingresó a la secretaría técnica de San Lorenzo durante el último periodo de Marcelo Tinelli como dirigente y hoy sigue siendo parte del día a día del Ciclón.