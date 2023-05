CRAR se impuso con bonus ante La Salle y sigue puntero

El Círculo Rafaelino de Rugby se impuso este jueves ante La Salle de Santa Fe, como visitante, por 35 a 32 en uno de los partidos adelantados de la undécima fecha del torneo de Segunda División del Regional del Litoral. De esta manera, el equipo rafaelino logró recuperarse de la mejor manera de la caída sufrida la semana anterior como local ante Tilcara, ya que se impuso con bonus al apoyar cinco tries y sigue en lo más alto de la tabla de posiciones.

Los jugadores que apoyaron en el in goal fueron el capitán Nicolás Imvinkelried, Manuel Mandrille, Martín Barberis, Ignacio Sapino y Agustín Cesano, mientras que el apertura Martín Bocco capitalizó cinco conversiones.

Por esas cosas que hacen tan lindo al deporte, esta vez le tocó a CRAR ganarlo en el final a través del try de Sapino y posterior conversión de Bocco, recordando que la semana pasada lo había perdido en el epílogo frente a Tilcara.

En este compromiso, el Head Coach Alejandro Chiavón dispuso el siguiente quince inicial: Gabriel Morales, Martín Barberis y Andrés Requelme; Juan Cruz Karlen e Ignacio Sapino; Manuel Mandrille, Gastón Kerstens y Mariano Ferrero; Ricardo Brown y Martín Bocco; Esteban Appo, Nicolás Imvinkelried (c); Santiago Albrecht, Leonardo Sabellotti; José Francone.

Cabe acotar que CRAR también ganó en Reserva por 54 a 36, mientras que en pre-reserva se impuso 17 a 14 el conjunto de Cabaña Leiva.

En el otro partido jugado este jueves, Jockey de Venado Tuerto le ganó como visitante a Tilcara de Paraná por 43 a 22. El sábado completarán Provincial vs. Los Caranchos y Logaritmo vs. Alma Juniors. Libre: Universitario.

Posiciones: CRAR 40; Jockey VT 39; Los Caranchos 35; Alma Juniors 29; La Salle 25; Tilcara 23; Logaritmo 10; Provincial 5 y Universitario 0.