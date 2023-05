A pura risa: Stand Up en La Estación

Cerca de convertirse en un clásico para la ciudad, la Municipalidad de Rafaela a través de su Secretaría de Cultura llevará cabo una noche de Stand up en el Centro Recreativo Metropolitano “La Estación”. La jornada se realizará este sábado 27 de mayo a partir de las 21:30.

La propuesta incluirá las actuaciones de los artistas locales Mariano Perassi, Vale Fontaneto, y Lu y Lichi. Además, actuará la comediante rosarina Alejandra Gómez.

Cabe recordar que esta propuesta humorística está destinada a un público adulto. Contará con entrada libre y gratuita, habrá servicio de food trucks y los asientos serán distribuidos por orden de llegada. No se suspende por mal clima.



SOBRE LOS ARTISTAS

Alejandra Gómez es actriz, directora y dramaturga de la ciudad de Rosario. De extensa trayectoria en el teatro independiente, dirigió y participó en grupos y obras destacadas: Grupo La Troupe (danza teatro), Esperando la carroza, El timbre y La fiesta, entre otros.

Desde hace 20 unos años se desempeña en café-concert logrando gran impacto en el circuito rosarino y sus alrededores. Entre sus obras podemos mencionar Muchas Muchachas, Argentino Cabaret, Amor con H. Actualmente realiza Stand Up en obras y elencos como Bendito Stand up, 3 mujeres hablan poco y Yo, Argentina.

Vale Fontanetto comenzó teatro en su adolescencia, en los años 1998 y 1999. En la vida adulta retomó su práctica teatral en el año 2019 hasta la actualidad, con Gustavo Mondino como profesor. Ha realizado presentaciones en Viernes de M, del Centro Cultural La Máscara, y en el festejo de los 25 años de dicha institución.

Mariano Perassi forma parte de los talleres de adultos del Centro Cultural La Máscara. Participó del Laboratorio de creación escénica del Festival de Teatro de Rafaela en el año 2021, presentando la Obra “Noches Blancas” dirigida por Jorge Eiro; y en el año 2022 “La política del tiempo” dirigida por Brian Kobla.

Actualmente se encuentra cursando el proceso de Laboratorio para el Festival de Teatro Rafaela 2023, con el director Luciano Delprato. Se ha formado con referentes como Gastón Cocchiarale, Marina Otero, y Maximiliano Grillo. Actualmente, se encuentra presentando un show humorístico de estilo Stand up llamado “Fracaso Musical”.

Lu y Licho surge como un dúo artístico a principios del 2022 a partir de la iniciativa de ambos de crear un proyecto humorístico musical propio, luego de haber integrado durante 5 años la Murga estilo uruguayo La Mistonga (de Rafaela). Adoptan y adaptan el estilo y la estética de la murga uruguaya a un formato mucho más pequeño, de dúo.