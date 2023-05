Se podrán incorporar cuatro jugadores en Primera Nacional

Los clubes de la Primera Nacional, Primera B y Primera C podrán incorporar hasta cuatro refuerzos a mitad de año y no dos como estaba estipulado, según lo estableció la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras una reunión del Comité Ejecutivo.

La AFA dispuso que los clubes del ascenso tendrán la posibilidad de sumar cuatro refuerzos a sus planteles "hasta el 9 de junio próximo a las 20" modificando de esa forma el reglamento original.En el caso de la Primera Nacional la chance de los clubes para incorporar refuerzos regirá a partir de la finalización de la fecha 17ª del certamen, es decir, al término de la primera rueda.

En el caso de las categorías Primera B y Primera C se establece el mismo criterio para que los clubes puedan sumar refuerzos para la segunda mitad del año.



¿ATLÉTICO UTILIZARA TODOS?

Con dos partidos por jugar para terminar la primera rueda, seguramente el técnico Ezequiel Medrán y la dirigencia ya están trabajando en la búsqueda de incorporaciones para potenciar el plantel de cara a la segunda rueda. En ese aspecto se menciona que podrían llegar dos delanteros importantes para la categoría. Siempre en el terreno extraoficial estuvieron trascendiendo los nombres de Lucas Albertengo (con poca participación en Instituto) y de Nicolás Messiniti (Tristán Suárez) como dos de los apuntados.

Asimismo, podría ser factible que en este período también pueda darse alguna baja en cuanto a futbolistas que no están teniendo mucha participación en el torneo.



CON CHACARITA VIERNES

Mientras el plantel de la Crema está enfocado en el partido de este domingo a las 19.30 frente a Mitre de Santiago del Estero en el Monumental, por la 16ª fecha, ya quedó confirmado que el encuentro frente a Chacarita en San Martín se jugará el viernes 2 de junio a las 19, televisado por TyC Sports.

Ayer el cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Medrán dispuso un entrenamiento en el complejo de Rafaela Fútbol 5, algo que también está previsto para hoy a la mañana.



FALLECIO SERGIO OTERO

Sergio Otero, marcador central que defendiera los colores de la Crema durante la primera temporada en el profesionalismo en el torneo 89/90 de la B Nacional, falleció el 23 de mayo. El defensor, que provenía de Boca Juniors, disputó 39 partidos en esa temporada.



PARTIDOS DE LA ZONA A

Agropecuario de Carlos Casares, único puntero de la Zona A, tendrá una exigente visita ante Gimnasia de Mendoza en uno de los partidos con los que hoy comenzará la 18ª fecha de la Primera Nacional. El cotejo se jugará desde las 15:30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, con el arbitraje de Luis Lobo Medina, en tanto que desde las 21:30, por TyC Sports, Estudiantes de Río Cuarto recibirá en su estadio Antonio Candini a All Boys con Nahuel Viñas como juez.