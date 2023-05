BH con venta anticipada para la final ante Libertad

El Club Ben Hur comunicó que este sábado, de 10 a 13.30 y de 17 a 19 horas, en boletería de calle Ituzaingó se venderán entradas anticipadas para el encuentro final del torneo Apertura de la Liga Rafaelina, frente a Libertad, a disputarse el domingo a las 11 en cancha de Argentino Quilmes. La parcialidad benhurense ocupará el sector local del estadio Agustín Giuliani. Además mencionó que no se venderán entradas el domingo.



TODA LA REPROGRAMACIÓN DE LIGA RAFAELINA

El día miércoles la Liga Rafaelina informó la suspensión de la fecha de inferiores e infantiles y postergarla al sábado 3 de junio, como así también suspendió la fecha de Fútbol Senior para disputarla también el 3 del mes próximo.

Asimismo, se suspendió la fecha de femenino programada para este viernes en Dep. Susana (Sub14 y Primera), siendo postergada para el domingo 4 de junio.

Los partidos de primera división programados para el domingo 28 fueron confirmados y postergados al lunes 29 los encuentros de primera que estaban previstos para los días jueves 25 y viernes 26.

No obstante, está previsto volver a reunirse el sábado 27 para decidir sobre los cotejos del domingo y lunes.

Por el momento, la programación de la Primera B quedaría de la siguiente manera:

Domingo 28 de mayo: Talleres de María Juana vs. La Hidráulica – 14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera; San Isidro vs. Dep. Susana 14 hs. Reserva y 15.30 Primera (en Moreno de Lehmann); Sp. Santa Clara vs. La Trucha F.C.14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera; San Martín de Angélica vs. Zenón Pereyra F.C.14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera; Belgrano de San Antonio vs. Tiro Federal de Moisés Ville 14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera.

Fecha Fútbol Femenino en Arg. Humberto (Sub12 y Sub16).

Lunes 29 de mayo: Independiente de Ataliva vs. Juventud, horario a confirmar; Dep. Bella Italia vs. Independiente de San Cristóbal, 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera; Atlético Esmeralda vs. Bochófilo Bochazo, horario a confirmar; Defensores de Frontera vs. Libertad de Estación Clucellas, horario a confirmar; Sp. Aureliense vs. Moreno de Lehmann, a confirmar.

Primera A: pendientes de la última fecha, Dep. Josefina vs. Dep. Aldao, 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera. Brown de San Vicente vs. Atlético María Juana, horario a confirmar. Desempate Reserva: Libertad vs Dep. Ramona – 21 hs. (Cancha Dep. Libertad).