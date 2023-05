Nuevo Peugeot 208 Style

El exitoso Peugeot 208 de producción nacional, y segundo modelo más vendido del mercado argentino, vuelve a ofrecer en la gama el 208 Style. Una alternativa que resultó un éxito en 2022 mediante una serie especial de 1.500 unidades y que ahora se convierte en un nuevo integrante de la familia 208 para el 2023. Una versión que vuelve a lucir sus detalles de diseño que realzan su perfil moderno y deportivo.

En el año 2020 el Peugeot 208 arrancó su comercialización en el mercado argentino dispuesto a convertirse en la nueva referencia dentro de su segmento. Hoy, líder indiscutido del segmento B-Hatch e incrementando sus ventas año a año (creció un 65% de abril 2023 vs abril 2022, cuando el mercado creció un 8%) se consolida como segundo modelo más vendido del país, a pasos del primer puesto. Una referencia del mercado local, no sólo por su diseño innovador y su tecnología de avanzada, sino también por sus equipamientos asociados al confort y a la seguridad. Junto a la redefinición del puesto del conductor con el I-Cockpit 3D, potencian en su máxima expresión la experiencia de conducción.

En 2022, el Peugeot 208 se renovó ofreciendo una nueva alternativa de 1.500 unidades dentro de su completa gama con la serie especial Style. Esta serie fue un verdadero éxito y Peugeot Argentina supo escuchar a sus clientes e incorporó este año este 208 Style como una nueva versión a la familia del 208.

“Hoy estamos incorporando a la completa gama de 208, el Peugeot 208 Style, debido al gran éxito que tuvo como serie especial en 2022. Situado en el corazón del segmento B-Hatch, esta variante se distingue por el uso de colores, materiales específicos y detalles exclusivos orientados al diseño. Todo esto, junto con los equipamientos destacados que incorpora de la versión Active, otorga un look deportivo y moderno”, expresó Franklin Bendahan, Brand Peugeot Argentina.

Basado en el equipamiento de la versión Active, el Peugeot 208 Style se ve beneficiado del trabajo realizado por el departamento de Colores y Materiales de la marca. Una personalización cuidada y exclusiva.

En cuanto al conjunto mecánico, el Peugeot 208 Style mantiene en su oferta un motor nafta 1.6 VTi de 115 CV que combina un óptimo rendimiento con un consumo reducido. Esta motorización se ofrece con dos alternativas de caja: una manual de 5 velocidades y una automática secuencial de 6 velocidades (EAT6).

En cuanto al exterior del 208 STYLE, se destacan: faros Full LED, llantas 16” en color negro brillante, parrilla delantera en cromo negro, espejos exteriores en color negro brillante, alerón trasero, emblema Style en pilar C,

Mientras que en el interior presenta los siguientes equipamientos: pantalla multimedia 10”, cargador inductivo para smartphones, asientos con costura en contraste Style, alfombras Style y sensores de estacionamiento y cámara 180º.

Los colores en los que se ofrece el Peugeot 208 Style son: Blanco Nacre; Gris Artense y Negro.