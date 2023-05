Fein y García apuestan a la "experiencia de gestión" para diferenciarse en la campaña

La plana mayor del socialismo santafesino llegó ayer a Rafaela para presentar los principales candidatos en todas las categorías para las elecciones provinciales, con los integrantes de la fórmula para gobernadora y vice, Mónica Fein y el periodista Eugenio Fernández, y la primera postulante de la lista de diputados provinciales, Clara García. En la mesa principal también se sumaron Alejandro Ambort, quien aspira a la senaduría departamental, Matías Martínez Sella, candidato a concejal de Rafaela y Gisel Mahmud, quien acompaña a García.

"A Unidos para Cambiar Santa Fe no lo para nadie", subrayó precisamente Clara García para realzar las posibilidades de triunfo del conglomerado de partidos opositores en el que se destacan el radicalismo, el PRO y el socialismo, a la vez que minimizar las posibilidades de desencuentros entre espacios que en otro momento no ofrecían compatibilidades políticas.

Fein por su parte optó por enumerar los atributos de las listas socialistas para diferenciarse en la primera cita electoral del 16 de julio cuando se mida con sus rivales internos (Carolina Losada y Maximiliano Pullaro). "Tenemos experiencia de gestión, compromiso, trayectoria, seriedad, transparencia, honestidad, convicción y ganas de transformar las cosas que es necesario cambiar y mejorar", sostuvo durante una conferencia de prensa realizada en el Hotel Parra, ayer a media tarde.

Todos los candidatos se encargaron inicialmente de ofrecer elogios cruzados a favor de los compañeros de mesa. El periodista de Telefe Santa Fe, y a la vez director de un instituto terciario de la capital provincial en el que se preparan profesionales de la comunicación, Eugenio Fernández, resaltó las figuras de Fein y García a las que definió como "grandes luchadoras y mujeres capaces y líderes" que le recuerdan a su madre. Hizo emocionar con esa pequeña autorreferencia y arrancó aplausos.

En ese terreno de elogios, Fein consideró que "estoy segura que Clara le va a ganar a Omar Perotti" en la elección de diputados provinciales. "Estamos convencidos que esta provincia, como decía Miguel Lifschitz, debe ser la locomotora de nuestro país por lo que produce, por su innovación, por su capacidad de hacer y por su gente". "Sin embargo, durante estos años últimos ha sido muy claro que el gobierno nacional, el gobierno kirchnerista, nos ha abandonado y nos ha dejado de lado. Teníamos expectativa de que se pudiera lograr un diálogo diferente entre Santa Fe y el gobierno nacional por la afinidad de los partidos de los gobernantes. Pero esto no solo no se produjo sino que la discriminación que tiene Santa Fe porque recibe mucho menos recursos de los que aporta se ha agrandado", sostuvo.

"La falta de reconocimiento a los problemas que tenemos, la falta de articulación entre los distintos niveles del Estado demuestran que el gobierno nacional ha abandonado Santa Fe", disparó Fein. "La falta de respuesta a los productores por los efectos de la sequía es desesperante. Aquí lo observan con lo que pasa en los tambos", subrayó a la vez que consideró que "Santa Fe necesita un gobierno que ponga en marcha todas las áreas, un nuevo proceso de educación, unido al desarrollo económico, con la salud garantizada para cada ciudadano".

"Tenemos el equipo que ha gobernado con Miguel y por supuesto nuevos desafíos que vamos a asumir, para lo cual necesitamos el acompañamiento de la ciudadanía. Estamos convencidos que este gobierno de Santa Fe cambiará de signo político", enfatizó Fein. Asimismo, que para mejorar una gestión provincial es necesario contar con una Cámara de Diputados que "facilite el tratamiento y la aprobación de las leyes, por eso necesarios a Clara García liderando el diálogo en la Legislatura". "También necesitamos a Alejandro (Ambort) en el Senado de la Provincia", agregó.

García, en tanto, reiteró que "para mí siempre es un placer volver a Rafaela, la ciudad que es la cuna de uno de nuestros grandes dirigentes como lo fue Hermes Binner, pero también es la cuna de muchos militantes socialistas y de mucha gente de trabajo".

Tras elogiar a Martínez Sella -"el Concejo de Rafaela lo necesita", dijo- y a Mahmud, García pidió el voto a la ciudadanía para todas las listas socialistas y para ganarle a Perotti para evitar que "se atrinchere en la Cámara de Diputados junto a todo su gabinete". "Necesitamos una Legislatura a favor para mejorar la gobernabilidad de una provincia que quiere salir adelante", sostuvo. Y volvió sobre Perotti para cuestionarlo "por su manera de hacer política sin diálogo y con prácticas de disciplinamiento de intendentes y presidentes comunales a través de la coparticipación".

"Dentro de un equipo hay que elegir el mejor de los roles en las circunstancias que sean, Mónica lo es y en mi caso yo tomé la decisión de encabezar esta lista de diputados porque quiero que la Cámara sea la que facilite la gestión del próximo gobierno. Ustedes saben que nosotros conformamos Unidos para cambiar Santa Fe un espacio amplio de la política donde convergemos distintos partidos en algo que la gente nos pedía, de que nos pongamos de acuerdo para solucionar los problemas", explicó García sobre el enroque sorpresivo en la lista socialista. Es que se daba por sentado que ella sería candidata a gobernadora, pero viró a la lista de diputados.

Fein admitió que "está bien que la gente se sume y participe en política, pero entendemos que ahora es momento de apoyar a quienes tienen experiencia en la gestión". Pareció una frase dedicada a Carolina Losada. "Venimos a aportar nuestra experiencia, nuestra seriedad, nuestra honestidad, nuestros equipos para poner en marcha un gobierno", reiteró.

Consultada sobre la fórmula para mejorar la seguridad en Santa Fe, Fein expresó que "se necesita más tecnología, pero también fortalecer la investigación criminal, implementar políticas de inclusión social con la escuela y los clubes junto a la promoción del empleo".

Finalmente, Ambort dijo que la crisis socioeconómica y la inseguridad son las principales preocupaciones en el departamento Castellanos. "Tenemos que escuchar a la gente. Creo que es necesario una renovación y construir con otras personas y de otra manera", sostuvo en referencia a la banca por el departamento en el Senado, en poder de Alcides Calvo desde hace dos décadas.

"Después de ocho años como presidente comunal de Susana, creo que es momento de cambiar, de la alternancia, de una renovación para que mi pueblo pueda seguir avanzando. De la misma manera creo que es muy importante renovar la representación en otros ámbitos" expresó en una referencia indirecta al Senado. "Las personas y los cargos deben renovarse, de todos modos me van a encontrar construyendo hacia adelante, no destruyendo lo anterior", finalizó Ambort sin interés alguno en polemizar.