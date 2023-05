En el inicio de la campaña, Lombardo defenderá al Ejecutivo ante el Concejo

En los albores de la campaña para las elecciones de intendente y concejales de Rafaela, el jefe de Gabinete municipal, Marcelo Lombardo, concurrirá el miércoles a las 9:00 al Concejo Municipal para presentar el primer informe de gestión de este año. El funcionario, como suele suceder, no enfrentará solo a un cuerpo legislativo dominado por la oposición sino que asistirá junto a varios secretarios para responder a un cuestionario de cuatro carillas que ya recibió con temas de actualidad "picantes" e incómodos para el Ejecutivo.

Los concejales opositores se quejan en forma reiterada de la falta de respuestas de secretarios ante pedidos de informes. El malestar se enfoca en la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe -figura en la lista de candidata a diputada provincial que encabeza el gobernador, Omar Perotti- porque no brinda detalle alguno sobre su intervención en "el caso de tres adolescentes que habían cometido una serie de delitos en nuestra ciudad" y también en el titular de la cartera de Gobierno y Participación, Jorge Muriel, quien no brinda datos sobre el plan de emergencia vial que se comprometió a implementar a partir de una ordenanza específica aprobada por el propio Concejo.

"Cada vez que viene el jefe de Gabinete se compromete a cumplir con los pedidos de informes, a gestionar con los secretarios que brinden respuestas a lo que pedimos desde el Concejo. Pero después pierde la memoria rápidamente. De todos modos, aquí hay un responsable político que es el Intendente (Luis Castellano). Si los pedidos de informes no se responden, la responsabilidad es del Intendente", dijo un concejal en los pasillos.

El pliego de preguntas que el Concejo ya entregó al Ejecutivo tiene como primer punto el de "violencia laboral" que alcanza principalmente la gestión de la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia, a cargo de Cecilia Gallardo. Y en este caso los interrogantes fueron consensuados por todos los ediles, oficialistas y opositores, que plantearon:

- ¿Cuántas denuncias de violencia laboral en el ámbito de la Municipalidad de Rafaela, se han registrado en los últimos 15 años, en el marco de la Ley Provincial Nº 12434/05 y del Protocolo de Intervención y Prevención?

- ¿En cuántos casos se ha procedido a sancionar a la persona denunciada dentro de los términos establecidos por los regímenes administrativos y/o disciplinarios correspondientes y en qué cantidad de casos la autoridad de aplicación ha desestimado la denuncia? Asimismo, si se ha procedido a sancionar a la persona denunciada, especificar a que secretaría, subsecretaría, ente autárquico, dependencia o área del municipio pertenece.

- ¿El Municipio lleva adelante acciones contra la violencia laboral a través de programas de prevención o campañas de difusión y capacitación sobre formas de resolver los conflictos, modos de relacionarse con los compañeros, superiores y subalternos?

De esta manera, el Concejo busca profundizar la problemática de maltrato y violencia laboral que presentaron a través del SEOM más de 40 empleadas del área de Protección Vial y Comunitaria, que depende de la Secretaría de Gobierno y Participación. A partir de esta denuncia pública, el propio intendente Castellano activó el protocolo de violencia de género y suspendió sin goce de haberes a cinco coordinadores del área cuestionada a la vez que inició un sumario administrativo. Desde el SEOM, tal como publicó este Diario, admitieron que tanto el titular del Ejecutivo como el secretario a cargo de Protección Vial y Comunitaria estaban al tanto de la situación.



TRAPITOS, GERIÁTRICOS,

LAVACOCHES Y VIVIENDA

Por otra parte, el Concejo renovará la problemática de los lavacoches, un desafío que el Ejecutivo no pudo resolver a pesar de algún intento por monitorear la actividad cuando repartió pecheras a quienes se inscribían en un registro. Hoy la situación volvió al punto de partida con trapitos como dueños de la calle: "El Ejecutivo no hace nada y después sale a promocionar que Rafaela es una ciudad de eventos y lugar de turismo regional cuando no se cuida a la gente de los cuidacoches de malos modales. Parece un juego de palabras, pero hay que cuidar a la gente de los cuidacoches", sostuvo el mismo concejal que se quejaba de la falta de respuesta de los secretarios a los pedidos de informes.

"Se observan comúnmente situaciones de malos tratos y amenazas por parte de algunas personas que se desempeñan como lavacoches en la Zona de Estacionamiento Controlado hacia vecinos que dejan sus vehículos estacionados", sostiene el pliego enviado a Lombardo. ¿Qué tipo de acciones se están llevando a cabo desde el Municipio no solo en lo estrictamente preventivo sino desde otras secretarías?, agrega.

El tránsito es otro de los temas incómodos que el Ejecutivo no podrá esquivar el miércoles. "Se solicita un detalle minucioso del Plan de acción, de inversión y estratégico de seguridad vial efectuado por el Municipio, ya que se vencieron los plazos desde la aprobación, el 25 de agosto de 2022, de la declaración de Emergencia Vial para Rafaela por un plazo de 6 meses", fundamenta el pliego en un tiro por elevación a Jorge Muriel.

La intervención del Municipio en el control de los geriátricos figura en la agenda de Lombardo, más aún después del trágico episodio registrado en una residencia para adultos mayores que funcionaba en el quinto piso de un edificio de calle Necochea. La ordenanza vigente prohíbe a los geriátricos trabajar en un edificio de altura, por lo que desde el Concejo cuestionan al Ejecutivo por su falta de control. "A cuatro cuadras del Municipio funcionaba un geriátrico sin habilitación donde murió un adulto mayor en un hecho que investiga la justicia penal. ¿Es posible que nadie del Ejecutivo sepa de ese geriátrico sin permiso para trabajar en un quinto piso?", preguntó el edil.

Al respecto, los ediles piden copias de las actuaciones vinculadas a inspecciones realizadas en los dos últimos años, precisiones sobre la frecuencia con la que se realizan controles a este tipo de establecimientos y las clausuras realizadas.

Por último, en el pliego de preguntas se incluyen temas como nocturnidad (¿qué plan de acción tiene previsto el Ejecutivo para los jóvenes?), vivienda (¿qué programas están en marcha y cuáles son los avances de los mismos?) y el Centro Cultural Municipal, que hace prácticamente cinco años que permanece cerrado por falta de obras de mantenimiento.