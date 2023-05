En un día gris y lluvioso, al menos ocho siniestros viales en la ciudad

A las 9 de la mañana de ayer, a través del Centro de Monitoreo, tanto la Guardia Urbana (GUR) como la Central policial 911 tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido momentos antes en intersección de calles 9 de Julio y Aguado de esta ciudad.

Según los primeros datos un automóvil habría volcado en el lugar, más precisamente, un automóvil Citroën color gris tumbó, y el mismo habría colisionado con otro que se hallaba estacionado.

De inmediato se dio aviso a la Agrupación Bomberos Zapadores y a Protección Vial, ya que el conductor del vehículo, una persona mayor de edad, había quedado atrapada dentro del mismo y necesitaba ser rescatada. La GUR y la Policía ya se encontraban en el lugar.

El automóvil que tumbó era un Citroën C3 color gris, dominio MYJ922, conducido por Rafael Soto de 72 años, quien fue trasladado por una unidad de emergencias de SIES 107 hasta un centro de salud.

También arribó al lugar personal de Protección Vial, que puso vallas en calle 9 de Julio para facilitar el trabajo de Bomberos y unidades de emergencias.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Seccional 1a. por razones de jurisdicción.



EN COLÓN Y RIVADAVIA

A las 7:40 de la mañana de ayer, la Guardia Urbana y la Policía tomaron conocimiento de un suceso vial en la céntrica esquina de calles Colón y Rivadavia.

Una de las partes se trató de una bicicleta y tras constatar la presencia de una persona lesionada, se dio rápido aviso a SIES 107.

Fueron partes del incidente, un automóvil Toyota Corolla conducido por Silvia P., de 62 años, quien no sufrió lesiones; y por la otra parte, una bicicleta conducida por Lucas C., de 34 años, quien estaba consciente, con lesiones en una de sus piernas, por lo que 107 lo trasladó a un centro de salud.



EN CHAMPAGNAT Y BOLLINGER

A las 00:30 de la víspera, la GUR tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido en intersección de calles Champagnat y Bollinger entre una motocicleta y una camioneta, con la presencia de una joven de 20 años lesionada en un miembro inferior, por lo que se aguardaba la llegada de SIES 107.

Fueron partes del siniestro, Lara T. de 20 años, quien conducía una motocicleta Corven 150 c.c.; y por la otra parte un utilitario Citroën Berlingo conducido por Roberto C. de 42 años, domiciliado en un tramo de Av. A .del Valle.



EN 9 DE JULIO AL 300

A las 13:10 de la jornada de ayer personal de SIES 107 solicitó colaboración a la Guardia Urbana (GUR) por un accidente de tránsito ocurrido momentos antes en calle 9 de Julio al 300, entre un automóvil y una motocicleta con una mujer lesionada.

De acuerdo a lo informado en cuanto a la mecánica del accidente, el automóvil se encontraba estacionado y la mujer colisionó con el mismo, producto de un “motoderrape”.

La motocicleta se trató de una Corven Energy conducida por Celina T. de 20 años, domiciliada en un tramo de calle 26 de Enero; y por la otra parte el automóvil Fiat Duna propiedad de Jorge S. de 45 años, domiciliado en calle 9 de Julio al 300.

Se hicieron presentes en el lugar, personal policial, de Protección Vial, de SIES 107 y de la GUR, no siendo necesario el traslado de la joven motociclista por no presentar lesiones de riesgo. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Seccional 1ª.



EN BV. ROCA Y ARENALES

A las 3 de la tarde del día de ayer, se tuvo conocimiento de otro suceso vial en intersección de Bv. Presidente Roca y calle Arenales. Colisionaron dos automóviles y no se constató la presencia de personas lesionadas.

Fueron partes un automóvil Fiat Siena al mando de Adriana D.L. de 43 años, y un automóvil Ford Focus conducido por Damián P.Ch. de 36 años.



EN BARCELONA Y PROVIDENTI

A las 16 de ayer, personal de SIES 107 solicitó colaboración a la GUR, por un accidente de tránsito ocurrido en intersección de calles Barcelona y Providenti, entre un automóvil y una motocicleta. El personal de SIES debió trasladar a un centro de salud a dos mujeres lesionadas.

Fueron partes una motocicleta Honda Wave, conducida por Marisel M. de 41 años, quien iba acompañada de Camila R. de 24 años; y un automóvil Fiat Adventure, conducido por Griselda A. de 58 años, domiciliada en un tramo de calle Barcelona.



EN NECOCHEA Y SAAVEDRA

A las 18 de ayer, la Guardia Urbana tomó conocimiento de un siniestro vial en intersección de calles Necochea y Saavedra entre un auto y una moto; con el saldo de un hombre de 43 años con lesiones en la rodilla.

Fueron partes una motocicleta Yamaha Crypton conducida por Darío L. de 43 años; y por la otra parte un automóvil Ford conducido por Santiago S. de 44 años.

Se hizo presente Protección Vial y SIES 107 quien atendió al herido en el lugar del suceso.



EN FALUCHO Y

DANTE ALIGHIERI

En la jornada del martes, personal de Comisaría 2ª le tomó denuncia a una mujer de 30 años, quien dio cuenta que cerca de las 8:30 horas, se conducía con su motocicleta Guerrero Trip en la intersección de calles Falucho y Dante Alighieri; cuando una camioneta Ford EcoSport, al mando de otra mujer de 34 años, la impactó de manera lateral, provocándole su caída a la cinta asfáltica.

La denunciante fue trasladada por una unidad sanitaria del servicio SIES 107 hacia el Nosocomio local, donde posteriormente le constataron lesiones graves, por presentar fractura en los dedos del pie izquierdo.



EN SUSANA

En la jornada del martes, personal de Subcomisaría 16ª de Susana tomó conocimiento sobre un siniestro vial, ocurrido en el kilómetro 203 de la Ruta Nacional 34.

Formaron parte del mismo una bicicleta al mando de un hombre de 37 años y un camión Volkswagen Constellation, que era conducido por otro hombre de 38.

Producto del incidente vial el ciclista fue trasladado por una unidad sanitaria de SIES 107 hacia el Hospital “Jaime Ferré”, donde le constataron lesiones leves.



EN MARÍA JUANA

Por último, el martes, personal de Comisaría 4ª de María Juana tomó conocimiento sobre un siniestro vial en la intersección de Av. Buriasco y calle Juan de Garay.

Formaron parte del mismo una bicicleta al mando de una mujer de 79 años y una motocicleta Motomel 110 c.c., que era conducida por otra mujer de 47.

Producto del suceso, la ciclista fue trasladada por una unidad sanitaria de la Clínica Santa Juana, donde posteriormente le constataron lesiones graves, por presentar fractura en un dedo de la mano derecha.