Derrota de San Lorenzo

BUENOS AIRES, 25 (NA). - San Lorenzo perdió ayer como visitante por 3 a 2 con frente a Fortaleza de Brasil en el estadio Castelao y comprometió sus chances de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, por la cuarta fecha del Grupo H.

En el primer tiempo, Gonzalo Luján, en contra de su valla, a los 16 minutos, y el argentino Silvio Romero, a los 25, marcaron los goles del conjunto brasileño, mientras que Gonzalo Maroni, a los 20, había igualado en forma transitoria para el "Ciclón".

Ya en el complemento, nuevamente Maroni, a los 11 minutos, estableció el 2 a 2 para San Lorenzo, pero en tiempo de descuento Yago Pikachu de penal le dio el triunfo a Fortaleza.

El conjunto brasileño suma 12 puntos, mientras que el "Ciclón" y Palestino de Chile tienen 4, aunque el conjunto trasandino visitará este jueves a las 21:00 a Estudiantes de Mérida de Venezuela, que no suma unidades, y en caso de ganar complicaría seriamente las chances del equipo de Ruben Insua.



EMPATÓ TIGRE. El 'Matador' igualó con Deportes Tolima 0-0, por la fecha 4 de la Copa Sudamericana, de local en Victoria. Con este resultado, quedó segundo del Grupo D con 7 puntos, mientras que los colombianos lo siguen con 5.



JUEGAN HOY: 19hs Tacuary vs Estudiantes, 21hs Huracán vs Emelec.