Gustavo Rivarossa dejó de ser el DT de Peñarol

Si bien Peñarol llegó hasta la última fecha del Apertura de Primera A con chances de quedarse con la zona y jugar la final por el título, siempre, la vino “peleando” desde atrás y la dura derrota en el clásico ante Ferrocarril del Estado (2-0 en Villa Rosas) terminó siendo el detonante para la salida de su entrenador.

“Informamos que Gustavo Rivarossa no seguirá en el cargo de la dirección técnica del primer equipo de fútbol”, anunció Peñarol.

Y a su vez indicó: “Agradecemos por su trabajo y predisposición durante estos años. Le deseamos la mejor de la suerte en su carrera. Los caminos se volverán a cruzar. Gracias Gustavo”.

Sin dudas que la salida de Rivarossa no deja de sorprender ya que Peñarol viene siendo protagonista en los diferentes frentes que tuvo durante este 2023. A comienzo de año llegó a cuartos de final de la Copa Federación y es finalista de la Copa Departamento Castellanos; sumado a la campaña realizada en nueve fechas del Apertura.

Ahora, la dirigencia de Peñarol trabaja en la búsqueda de su reemplazante y sin dudas que los hinchas se ilusionan con un posible regreso de Hugo Togni, quien se encuentra sin dirigir. ¿Será una posibilidad? Por el momento no hubo confirmación alguna de nada pero sin dudas que es un nombre que seduce a muchos.