Carignano: “La literatura me rescató de los momentos más importantes de mi carrera”

Atlético de Rafaela sigue apostando al desarrollo de sus futbolistas, de las personas. De los jóvenes 32 que viven en la Residencia Celeste, como de otros tantos que habitan el día a día del club de barrio Alberdi. Ahora, la ‘Crema’ inauguró una biblioteca en la propia pensión que se encuentra en el predio ‘Tito’ Bartomioli.

En un sencillo y emotivo acto presentó en sociedad el nuevo espacio, el cual fue denominado: César Carignano.

El nombre elegido para denominar a la biblioteca celeste no fue elegido al azar.

Carignano, además de estar en la historia grande de la institución por haber sido fundamental para el ascenso a Primera División en el 2011 donde convirtió 21 goles, el delantero desarrolla la literatura y el periodismo para seguir relacionado al juego. Es por esto que el Consejo Directivo decidió de manera unánime que el nuevo espacio lleve su nombre.

“La literatura me rescató de los momentos más importantes de mi carrera, al igual que mi esposa (Melisa) quien es mi mejor amiga. En el momento de la lesión, cuando yo estaba en México (NdR: jugó en América de México), sentía que nadie me escuchaba y pedía a gritos que me ayudaran porque llevaba dos años de inactividad. Chateando, un amigo me aconsejó que escribiera lo que estaba transitando. Lentamente fui haciendo una autobiografía, transformándose en un vehículo para superar mi dificultad física”.

En la actualidad lleva escritos tres libros: Andando detrás de la pelota, Cañito vale doble y Gol entra.

"La escritura es una pasión, es una extensión de mí, pero no buscando la exteriorización. Muchas veces he escrito cosas que están guardadas o que me han servido para canalizar sentimientos o momentos de mucha alegría o de mucho dolor en mi vida. Siempre ha sido un canal para poner en palabras mis sentimientos. Escribo cuando me vienen ganas, no me exijo, pero lo hago regularmente. Es una pasión que se despertó casi de casualidad pero que hoy me llena y que es parte de mi personalidad", afirmó César al momento de contar sus sensaciones.

En la inauguración, Carignano, brindó un interesante discurso para los chicos de la pensión, donde remarcó la importancia de abrir la cabeza a otros aspectos de la vida, más allá de trabajar y prepararse para llegar a ser un jugador profesional. Junto a él estuvieron presentes Matías Fissore, Facundo Soloa, Mauro Osores e Ignacio Lago, actuales integrantes del plantel profesional que también contaron sus historias y donaron a la biblioteca libros que los marcaron en algún momento de sus vidas.

También estuvieron presentes el presidente de la institución, Diego Kurganoff, integrantes del Consejo Directivo, la coordinadora de la Biblioteca Municipal, Estefanía Mandril, y la coordinadora de la Secretaría de Educación, Guillermina Vittaloni.

"Hay mil millones de libros y siempre hay uno esperándote, es cuestión de animarse y encontrar el que te atrape y tener un momento de dispersión, de aprendizaje, de abrir la mente para entender que no todo es una pelota de fútbol", cerró César Carignano.