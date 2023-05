Se cayó un árbol y causó daños en un utilitario

"Esta tarde vi llover, vi gente correr" decía un antiguo bolero de Armando Manzanero. Ese tipo de escenas se sucedieron ayer en Rafaela desde muy temprano cuando los truenos y los relámpagos le dejaron su lugar a la lluvia justo en el inicio del día, en el momento en el que había que ir a trabajar o a la escuela. A veces el tiempo tiene cierta mala intención y complica la logística de los trabajadores y de los estudiantes, que corrían debajo de la lluvia para tratar de mojarse lo menos posible antes de ingresar a sus destinos.

Hasta las 22 horas, el registro de la cuenta de Twitter Clima Rafaela marcaba 72 mm, una cifra sustancialmente menor a la que dejó el aguacero en Sunchales -ver recuadro- que se tradujo en anegamientos parciales y pedidos de asistencia por parte de vecinos al Municipio de esa ciudad.

En Rafaela, los estacionamientos para motos del microcentro estuvieron semivacíos en algunos casos debido a la incómoda precipitación a la hora de ir al trabajo. Además, dificultades en el tránsito por la acumulación de agua principalmente en algunas esquinas. También hubo quejas por la falta de mantenimiento de las garitas por parte de la Municipalidad rafaelina, como es el caso de una estructura para esperar a los minibuses en barrio Zazpe a la que le falta el techo. "Entre el barrito de algunas calles y las garitas del transporte urbano que no están en condiciones de protegerte de la lluvia se hizo difícil salir del barrio", dijo una trabajadora de un local céntrico.

En cuanto a incidentes, no hubo mayores problemas en Rafaela y solo hubo que lamentar la caída de un viejo y maltrecho árbol en la vereda este de bulevar Lehmann al 400, frente a un hotel. El tronco se desplomó hacia la calzada por lo que obstruía parcialmente el tránsito por el sector y además causó daños a un utilitario Citroën Berlingo que se encontraba estacionado, que obligó a intervenir a personal del área de Protección Vial y Comunitaria y de Espacio Verde.

"No hubo mayores novedades que la registrada en bulevar Lehmann con la caída de un árbol", sostuvo el titular de la Junta Municipal de Protección Civil de Rafaela, Diego Álvarez, ante una consulta de este Diario.

Por otra parte, se registraron cortes de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad, con usuarios algo enojados en redes sociales. Desde la Sucursal Rafaela de la EPE, se informó por la tarde que salieron de servicio los alimentadores 1 y 10 de una línea de 13,2 kV, lo que afectó el suministro eléctrico en los barrios 9 de Julio, 30 de Octubre, Fasoli y Guillermo Lehmann. Poco más de media hora después la empresa informó que se había localizado la falla y normalizado el servicio.