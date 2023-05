Las primeras señales de pertenencia

Es evidente que estamos asistiendo a una gestación y como tal, las percepciones pueden tener inconsistencias, debido a todo lo que falta atravesar en ese proceso de crecimiento. Los pibes argentinos que integran este Seleccionado Sub20, la mayoría fruto de las divisiones formativas, están interviniendo en ese proceso de identidad, que no siempre es posible desarrollar en un sistema donde los resultados mutilan las mejores intenciones y propósitos.

Regreso una vez más de Santiago del Estero, una especie de nuevo redil albiceleste, luego de las 2 primeras presentaciones del equipo nacional y exceptuando esas sendas victorias, la propagación de una energía poderosa y amigable, es lo que más me ha gratificado; no resulta una contradicción dejar en segundo plano el valor de los triunfos, estoy persuadido que la búsqueda del entrenador y su cuerpo técnico en esta fase de preparación, lo trasciende y enhorabuena que así suceda.

Un objetivo deportivo puede alcanzarse sin otro mérito que no fuera una racha de buenos resultados de un plantel en estado de gracia, algo que difícilmente sea perdurable en el tiempo, no así la nobleza de los recursos que se presenten como argumentos de peso para lograrlo.

No quiero darle solo un valor místico a una disciplina deportiva como el fútbol, donde lo lúdico y la providencia, siguen siendo determinantes, pero si solo nos detuviéramos en esos merecimientos elementales, nos perderíamos de explorar otros campos igualmente influyentes.

Este grupo de jugadores que todavía está en un proceso de evolución psico física y porque no, futbolística, ha comenzado a comunicarse con su entorno de una manera propicia y las respuestas no se han hecho esperar. Las muestras de cariño y afecto que los simpatizantes santiagueños le han entregado a este plantel que dirige Javier Mascherano, otro destinatario de los vítores y aplausos, es el capital mayor al que todo grupo puede aspirar, ya que resulta genuino y no impostado, habida cuenta que en todo caso, el fracaso en Colombia podría haber sido un germen letal contra esta expectativa y esto, lejos está de interferir en esa relación.

En consecuencia allí esta la gente alentando y empujando a esta nueva camada a la que imagina tomando la posta de nuestros héroes en Qatar y en el Maracaná.



“QUÉ LINDO SER ARGENTINO”

Por ejemplo, esto escribió Matías Soulé en los últimos días en su cuenta de Instagram; detrás de esa frase hay varias semanas de esfuerzo y presión que él mismo impulsó para poder ser parte de la nómina de Javier Mascherano.

Es que el mediapunta zurdo que fue titular en el Estadio Madre de Ciudades no siempre tuvo segura su participación en la competición. No porque el entrenador no lo tuviese en cuenta, todo lo contrario, sino porque existía la posibilidad de que la Juventus, su club, no lo prestara. El problema es que este torneo no se está disputando en fechas FIFA, motivo por el cual los equipos pueden negarse a ceder jugadores y desde Italia se barajó esa posibilidad.

Así como Real Madrid no entregó a Nicolás Paz, Manchester United a Alejandro Garnacho y Brighton a Facundo Buonanotte, hubo temor en la AFA por Soulé en las semanas previas al anuncio de la nómina. Pero el propio futbolista intervino para poder vestir la camiseta albiceleste. Obviamente lo hizo sin provocar un conflicto, incluso desde la familia del jugador agradecen constantemente el gesto de la institución de Turín que, nuevamente, no estaba obligada a dar al futbolista.

Pero el joven marplatense de 20 años tenía la espina clavada de lo que había pasado en el Sudamericano y entendía que esta era sin dudas una oportunidad para dar vuelta la página. Ante el público argentino, rodeado de un grupo fantástico de jugadores y bajo la dirección técnica de Mascherano, no había escenario mejor.

Es que el futbolista se marchó muy joven hacia Europa. Sus primeros pasos los dio en Argentinos del Sud de Mar del Plata y luego pasó a Kimberley. Aunque, su entrada en el mapa futbolístico la hizo cuando se unió a las Inferiores de Vélez Sarsfield. Después de ser ojeado en un torneo internacional con Argentina, se fue por la Patria Potestad a los 15 años para incorporarse a las categorías juveniles de la Juventus. En su llegada a Italia tuvo que lidiar con algunas lesiones y, más tarde, con el impacto que generó la pandemia. Pero, cuando se normalizó la actividad, pudo sumar minutos.

Tras firmar su primer contrato, el zurdo al que algunos comparan con Ángel Di María, marcó su primer gol, fue en marzo de este año ante la Sampdoria. Justamente Fideo le escribió en la previa del partido ante Uzbekistán desde sábado: “Me decía: ‘Dale guacho, que la 11 pesa’”, contó Matías a su entorno familiar. Además en los perfiles de redes sociales ambos suelen comentarse las fotos, lo que denota la buena onda que tienen.

Soulé es una de las armas de ataque principales del combinado albiceleste y cada vez que entra a la cancha lo hace con un plus por lo que significa haber pujado para poder ser parte de este equipo que busca darle una alegría a la gente y un nuevo título al seleccionado.

Mañana Argentina completará el calendario de la fase de grupo al enfrentarse con Nueva Zelanda que el mismo martes, dejó pasar una gran chance de llegar también a los 6 puntos, luego que los asiáticos le empataran sobre el final un partido que dominaba por 2 goles de ventaja y llegar así a esta última fecha, con mayores chances. Con solo dividir puntos los albicelestes ganarán su zona y se quedarán en San Juan para los 8vos de final el próximo miércoles 31.