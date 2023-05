Margarita Molfino: "Estar en Cannes es el producto de un trabajo muy profundo"

Margarita Molfino nunca deja de sorprender; desde sus comienzos en Rafaela, en la Escuela de Danzas Isadora donde estudió danza clásica y diferentes técnicas de danza contemporánea, y su participación en el grupo "Danzarte" bajo la dirección de Gabriela Guibert, demostró que sería una artista completa. En una entrevista que sostuvo con LA OPINIÓN hace algunos años, Margarita recordó su trabajo con 'Gaby', como sus allegados la llaman: "Siempre digo que Gaby es una formadora de la vida y del arte en general, porque si bien ella me enseñó danza y varias materias relacionadas, fue una persona que me inculcó el cine y la pintura. Me marcó mucho, mi carrera empieza ahí y hoy a la distancia lo veo con mucha contundencia”.

Entonces, es válido afirmar que Rafaela vio crecer a una Margarita talentosa; Buenos Aires la recibió con los brazos abiertos en 1999 y ella convirtió a la ciudad en su hogar.

Bailarina, actriz, docente y licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires, la artista exploró todas sus aristas. Como un todo, las ramas de las artes se unen y llegan a cada punto del cuerpo. Se ramifican, se expanden, se llenan de más y más arte.

Con grandes interpretaciones en teatro y cine, Margarita causó revuelo en la ciudad por su participación en la película dirigida por Damián Szifrón, "Relatos Salvajes". Allí, su personaje era la 'tercera en discordia' entre dos recién casados. Compartió escenas con Érica Rivas, de quien dijo llevarse los mejores recuerdos, sin dejar de lado que el film tiene a grandes artistas argentinos como Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Darío Grandinetti, Julieta Zylberberg, Oscar Martínez, Osmar Núñez, María Onetto y Rita Cortese.

Hoy, Margarita vuelve a causar revuelo por su rol en la película "Los delincuentes", quinto filme en solitario del realizador argentino Rodrigo Moreno, que ingresó en competencia en la prestigiosa sección oficial Un Certain Regard. El jueves pasado tuvo su premiere oficial, y la artista se llevó todas las miradas. Su papel es de una de dos hermanas que viven en un pequeño pueblo cordobés.

Nuevamente, LA OPINIÓN contó con su palabra para que le detalle a los lectores un poco más sobre su participación, cómo le llegó esta gran oportunidad y cómo fue vivir el Festival de Cannes desde adentro.



Contanos un poco sobre la película, ¿cómo llegaste a ella?

Margarita Molfino: Rodrigo me llama, en principio contándome que estaba buscando una actriz para este papel que finalmente es el que interpreto, el de Norma. Tomamos un café, me compartió el guión y luego de un par de encuentros y conversaciones, cosas que él había visto mías, empezamos a construir este personaje juntos y a trabajar. Fue hace bastante, porque es una película que se realizó a lo largo de cuatro o cinco años. Es un proyecto que llevó mucho tiempo porque se vio interrumpido en varias oportunidades, por la pandemia, por falta de presupuesto... fue un proceso largo y eso se ve en la película, hay algo de eso asentado y trabajado por tantos años que tiene su peso".



¿Qué significó para vos ser parte?

M.M: Para mí fue, desde un comienzo, muy hermoso que Rodrigo me convoque. Primero, porque me interesa muchísimo hacer cine y no es algo que pasa todos los días y que es tan fácil acceder, entonces desde ese lugar me interesaba el guión y la película para hacer como actriz. Pero, además, yo conocía a Rodrigo y su trabajo de estudiar cine y mirar sus obras, y me parecía un director súper interesante. Todo me entusiasmaba de sobre manera.



¿Te imaginabas, cuando aceptaste el proyecto, la posibilidad de presentar la película en Cannes?

M.M: De ninguna manera imaginé que la película pudiera quedar en Cannes, en absoluto. No es algo que tenía dentro de mi mapa, para nada. Es extraordinario, hermoso y sorpresivo, inimaginable. Si lo pienso hoy, por supuesto que no me sorprende que un director como Rodrigo llegue al Festival de Cannes. Pero incluso cuando él me lo comentó, yo no imaginé que iba a ir, pensaba que era algo que pasaba allá, a lo lejos. Sin embargo, todo se fue dando.



¿Qué sentís con esta oportunidad de Cannes? ¿Qué es lo que más te hizo ilusión de estar ahí?

M.M: La ilusión, sin dudas, aparece cuando todo se va precipitando. Es muy emocionante porque es un lugar, en términos cinematográficos, muy prestigioso, más allá del glamour, las estrellas y la alfombra de donde han salido muchas de las películas que más amo. Es muy hermoso y muy inesperado. Me siento una privilegiada absoluta, pero a la vez, siento que es el producto de un trabajo muy profundo y un entramado de muchas personas. Veo el equipo de la película y puedo comprender por qué estamos acá. Eso me da mucho orgullo y alegría.



¿Qué desafíos supuso tu personaje?

M.M: Para mí siempre es un desafío hacer cine, me encanta y es complejo también. Siempre hay que ordenarse con qué es aquello que imaginamos de esa persona que vamos a interpretar o hacer. En cine no siempre se filma en términos cronológicos en relación al guión, entonces a veces todo viene desordenado de cómo se va narrando. Hay que generar un buen entendimiento de lo que se quiere contar para poder ir desplegando de manera fragmentada a ese ser. En el caso particular de Norma, es una mujer que vive en Córdoba, en las Sierras. Filmamos en un pueblito muy hermoso que se llama Alpa Corral. En ese sentido, me interesaba construir una Norma desde el cuerpo, pensando en su relación con ese medio en el que está. Con sus caballos, con sus gallinas, su moto... Fue hermoso estar muchos días ahí para poder transitar esos espacios y poder construirla también. Es un personaje para mí muy genuino y generoso como para que se cuente la historia de los dos protagonistas. Ella se relaciona con los dos en diferentes momentos y creo que Norma ayuda a contar de un modo sensible y vulnerable esas masculinidades que protagonizan la película.



Con una gran trayectoria en el mundo artístico, ¿crees que esto que está sucediendo con "Los delincuentes" es un antes y un después en tu carrera profesional?

M.M: Me gusta pensar que hay un antes y un después de todos los trabajos que hago. Prefiero pensar que todas las cosas que van sucediendo son movimientos, nada te puede poner tan arriba o tan abajo de nada. Son tránsitos, transformaciones y está bueno que todo vaya mutando. No está bueno subirse a ningún pony porque por más que sea bajito, te podés caer.

Por supuesto que esto no me impide reconocer la envergadura de este Festival, disfrutar plenamente de todo esto que está sucediendo y estar abierta y atenta a todo lo que estos movimientos traigan.