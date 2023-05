Franklin dirigirá el partido entre el "9" y San Martín

El santafesino Adrián Franklin, con varios partidos en la Primera Nacional e inclusive con experiencia dirigiendo en la Liga Profesional, será el árbitro del encuentro que sostendrán el domingo a las 15.30, 9 de Julio y San Martín de Formosa por la 13ª fecha de la Zona 4 del Federal A. En el estadio Germán Soltermam, sus asistentes serán Mariano González, de Santa Fe, y Fernando Ortiz, de Santiago del Estero. Como cuarto árbitro estará el santiagueño Néstor Cáceres.

Los demás encuentros del grupo tendrán estos jueces: Boca Unidos vs. Crucero del Norte, Fernando Benitez; a las 17 Sol de América de Formosa vs. Gimnasia y Tiro, César Ceballos; y a las 21.30, Central Norte de Salta vs. Sarmiento de Resistencia, Fabricio Llobet.



UNIÓN ANTE GIMNASIA

Por su parte, el partido entre Unión de Sunchales y Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay se disputará el domingo a las 15.30 en el estadio de la Av. Belgrano de la vecina ciudad. El árbitro será Diego Novelli, de Tandil.

Los demás encuentros: domingo a las 15 DEPRO vs. El Linqueño, Matías Billone; Sportivo Belgrano de San Francisco vs. Independiente de Chivilcoy, Guillermo González; a las 15.30 Defensores de Villa Ramallo vs. Sportivo Las Parejas, Fernando Rekers.