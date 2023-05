CRAR va por la recuperación

El Círculo Rafaelino de Rugby visitará este jueves 25 de Mayo a La Salle, en uno de los partidos correspondientes a la undécima fecha del torneo de segunda división del TRL. El partido principal se iniciará a las 16 en Cabaña Leiva, con el arbitraje de Facundo Gorla. En reserva jugarán desde las 14.15 con el contralor de Juan Pablo Ferino, mientras que la pre-reserva tendrá inicio a las 12.30 con arbitraje de Fernando Lauria.

El equipo rafaelino viene de perder agónicamente frente a Tilcara en la jornada pasada y buscará retomar la senda de la victoria para defender la punta que comparte con Los Caranchos de Rosario.

Para este encuentro, el Head Coach Alejandro Chiavón dispuso el siguiente quince inicial: Gabriel Morales, Martín Barberis y Andrés Requelme; Juan Cruz Karlen e Ignacio Sapino; Manuel Mandrille, Gastón Kerstens y Mariano Ferrero; Ricardo Brown y Martín Bocco; Esteban Appo, Nicolás Imvinkelried (c); Santiago Albrecht, Leonardo Sabellotti; José Francone.

Además, también hoy Tilcara de Paraná recibirá a Jockey de Venado Tuerto con arbitraje de Exequiel Adrover. El sábado completarán Provincial vs. Los Caranchos (Juan Vega) y Logaritmo vs. Alma Juniors (Lucas Palacios). Libre: Universitario de Santa Fe.