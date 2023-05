Hockey: se jugó por la A2

El domingo 21 de mayo se disputaron partidos de la quinta y sexta fecha de la Zona A2 Rafaela de la FOSH en el sintético de CRAR, donde en uno de los encuentros debieron medirse entre si los equipos de La Cañada. Estos fueron los resultados:

Sp. Roca 7 (Araceli Gorosito -5-, Ana Lencina y Sofía Bocco) – Moreno de Lehmann 0; La Cañada A 1 (Norma Cayo) – 9 de Julio B 2 (Celeste Molina -2-); La Cañada A 4 (Norma Cayo -2-, Marcela Marín y Paula Bartmus) – La Cañada B 0; CRAR B 5 (Agostina Pizzi -2-, Verónica Beltramo, Pamela Dominguez y Camila Bertolini) vs. Ferro de Vera 3; CRAR B 7 ( Pamela Dominguez -5-, Ma. Belén Chianalino y Luisina Karlen) vs. San Guillermo Hockey 0 y Ferrocarril de Vera 2 vs. San Guillermo Hockey 1.

Principales posiciones: Sportivo Roca 18 puntos; CRAR B 15; 9 de Julio de Rafaela B 12; Ferro de Vera 11.